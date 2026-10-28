İki ayrı saldırıyı bağlayan operasyon: 15 şüpheli yakalandı

Olayların tespiti ve bağlantılar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmasında, Pendik ve Ümraniye’de gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırının aynı suç örgütü çerçevesinde yapıldığı tespit edildi. Soruşturma, delil ve teknik incelemeler sonucu olaylar arasında somut bağlantılar ortaya koydu.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 15 Ekim tarihinde sipariş teslimatı sırasında ağır yaralanan kurye olayında, kuryenin yanlış hedef olduğu belirlendi. Yapılan değerlendirmede asıl hedef şahsın kullandığı araç ile kuryenin kullandığı aracın aynı marka ve model olması nedeniyle hedefin karıştırıldığı sonucu elde edildi.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen uzun namlulu silahlı saldırıyla ilgili incelemelerde ise mağdurun telefonunda tehdit içerikli mesajlar bulunduğu ve saldırıda kullanılan aracın Kayseri’de çalıntı kayıtlı olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak Pendik’te, çalıntı aracın yakılmış halde bulunması ve olay güzergâhında ele geçirilen uzun namlulu silah iki dosya arasında güçlü bir bağ oluşturdu.

Operasyon, yakalamalar ve ele geçirilen materyal:

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, Anadolu Yakası’nda çeşitli suç faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen bir suç örgütünün iki saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi doğrultusunda Sancaktepe ve Avcılar ilçeleri ile Sakarya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 15 şüpheli yakalandı; yakalananlar arasında saldırıları gerçekleştirenler, azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen şahıslar ve örgütle bağlantılı kişiler yer aldı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2 adet 9 mm otomatik tabanca ve 5 adet şarjör, 1 adet 9 mm tabanca ile içinde 13 adet fişek bulunan şarjör ve olayda kullanılan 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek bulunuyor.

Adli süreç ve durum:

Konuya ilişkin olarak yakalanan şahıslardan bazılarının işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda, yakalananlardan 6’sı 27 Ekim tarihinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, 9 şüpheli 28 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı; 2 şüphelinin tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği aktarıldı.

Emniyet birimleri, soruşturmanın devam ettiğini ve olayların örgütsel bağlantılarına yönelik delil toplama ile yargı sürecini destekleyecek çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER