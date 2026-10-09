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İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, 'kamuoyunu yanıltıcı' açıklama iddiasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında

gözaltı kararı ve gerekçe:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, bazı açıklamaların soruşturmanın seyrini etkilediği gerekçesiyle işlem yapıldığı bildirildi. Buna göre Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi ve her iki gazeteci de gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında, suçlamanın dayanağı olarak kamuoyuna yapılan beyanların soruşturmanın kapsamı ve delillerine ilişkin yanılgıya yol açabileceği gösterildi. Kararın ardından ilgili gazetecilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler başlatıldı.

soruşturmanın kapsamı ve önceki çağrılar:

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fonlarla ilgili yürütülüyor. Daha önce gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı. Bugünkü gelişmeyle birlikte Sevinç ve Balcı hakkında gözaltı işlemi uygulanmış oldu.

Olayla ilgili resmi mercilerden yapılacak açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyişi, sürecin aydınlatılması açısından belirleyici olacak. Hukuki süreç ve soruşturmanın kapsamı hakkında yapılacak yeni bilgilendirmeler bekleniyor.

Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı

Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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