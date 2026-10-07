Dolar 49,1853 +0,02%
Euro 55,0910 -0,46%
Bist 12.119,13 -2,06%
Altın Gram 6.556,56 -0,98%
EUR/USD 1,1196 -0,59%
Brent Petrol 101,75 +1,16%
--°

iki genç yola savruldu, sürücü hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil elektrikli bisiklete çarptı; iki genç yola savruldu, sürücü kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı, anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

iki genç yola savruldu, sürücü hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil çarpması sonucu iki genç savruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki genç yola savruldu. Olay anı ve sürücünün kazanın ardından bölgeden ayrılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza anı ve mağdurlar:

Kaza, dün akşam saat 20.55'te Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen Burak G. (19) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü Burak G. ile arkasında bulunan Batuhan G. yola savruldu.

görüntüler ve soruşturma:

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünün tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bornova'da uyuşturucu ticaretine darbe: evde binlerce hap, silah ve 113 bin lira...
images

Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu
images

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı
images

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cilo dağları mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Muğlaspor sıkışık fikstürde hedefini 'iyi skorlar' olarak belirledi

Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu

Muğla’da temiz yaşam için 13 ilçede yoğun temizlik seferberliği

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi