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İki gün önce aldığı araç sel sularına gömüldü, sahibi çaresizce izledi

Rize İyidere'de taşan dereler ilçe merkezini göle çevirdi; SUV aracı 2 gün önce alan Hayati Dursun, aracının dikiz aynasına kadar suya battığını gördü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İki gün önce aldığı araç sel sularına gömüldü, sahibi çaresizce izledi

İki gün önce aldığı araç sel sularına gömüldü, sahibi çaresizce izledi

Rize’nin İyidere ilçesinde, dün gece etkili olan yoğun yağışların ardından taşan derelerin getirdiği sel suları ilçe merkezini göle çevirdi. Olayda çok sayıda araç sular altında kalırken, cadde ve sokaklarda biriken su yaşamı olumsuz etkiledi.

aracın sahibi ve yaşanan anlar:

Selden etkilenenlerden ilçe sakini Hayati Dursun, SUV marka aracını 2 gün önce satın aldığını söyledi. Dursun, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Eşim gece çok yağmur yağdığını söyledi. Arabayı yeni almıştık pencereden bakalım dedik. Yukarıdan baktık araba sular altında kalmıştı. Araba dikiz aynasına kadar sular altında kalmıştı. Dere yatağı tıkandı ondan dolayı sular hep buraya geldi. Arabayı alalı 2 gün olmuştu. Plakasını dün taktık, kaskosu vardı. 2023 model araba yeni araba. Su biraz çekildi ama araçların dikiz aynasına kadar su vardı. Allah daha büyük afet vermesin"

esnafın durumu ve temizlik çalışmaları:

Sel sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte ilçede iş yerlerinde temizlik çalışmaları başladı. Çamur ve balçıkla dolan iş yerlerine giren esnaflar, maddi hasar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Esnaflar olayla ilgili, "Can kaybımız yok, bunlar bir şey değil çok şükür bunlar geçer biraz maddi hasarımız oldu o kadar" diyerek teselli aradı.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, dere yataklarının temizlenmesi ve taşkın riskinin azaltılması için yapılacak çalışmalara dikkat çekiyor. İlçede ilk tespitler maddi hasarın ön planda olduğunu, can kaybı bildirilmediğini gösteriyor.

2 gün önce aldığı aracının sular içinde kaldığını görünce büyük üzüntü yaşadı

2 gün önce aldığı aracının sular içinde kaldığını görünce büyük üzüntü yaşadı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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