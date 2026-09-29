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İki kıtada eş zamanlı mesleki başarı: Aykota'ya FEBS ve FACS unvanları

Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, 2026'de Malaga'da FEBS, 26 Eylül 2026'da Washington DC'de FACS unvanlarını alarak uluslararası mesleki başarısını perçinledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İki kıtada eş zamanlı mesleki başarı: Aykota'ya FEBS ve FACS unvanları

Avrupa sınavındaki başarı

Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, 2026 yılında mesleki kariyerine iki önemli uluslararası unvan ekledi. İlk olarak İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleştirilen European Board of Surgery Qualification sınavını başarıyla tamamlayarak Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) unvanını almaya hak kazandı. Board sınavında teorik bilgi, klinik vaka yönetimi ve bilimsel değerlendirme kriterleri değerlendirildi ve Aykota bilimsel bölümde sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı elde etti.

Amerika'dan FACS kabulü:

Avrupa'daki bu başarının ardından Doç. Dr. Aykota, dünyanın köklü cerrahi kuruluşlarından American College of Surgeons tarafından Fellow olarak kabul edildi. FACS unvanı, 26 Eylül 2026 tarihinde Washington DC'de gerçekleştirilen American College of Surgeons Clinical Congress 2026 Convocation Ceremony töreninde resmen verildi. Dünyanın farklı ülkelerinden cerrahların kabul edildiği bu törende Aykota, aynı yıl içinde elde ettiği ikinci uluslararası unvanını aldı.

Unvanların mesleki anlamı:

Hem FEBS hem de FACS unvanları, adayların klinik yeterlilik, bilimsel katkı ve mesleki standartlara uyumunun uluslararası düzeyde tescil edildiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aykota'nın bu iki ayrı kuruluş tarafından kabul edilmesi, mesleki değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladığını ortaya koyuyor.

Çalışma alanı ve görev yeri

Uzun yıllardır obezite ve metabolik cerrahi alanında çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, tüp mide, gastrik bypass ve revizyon cerrahileri başta olmak üzere bariatrik cerrahi uygulamalarını yürütüyor ve bilimsel araştırmalarını devam ettiriyor. Pamukkale Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarının ardından özel sağlık sektöründe görev yapan Aykota, MD, FEBS, FACS unvanlarıyla Denizli Özel Tekden Hastanesi nde hizmet vermeye devam ediyor.

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. MUHAMMED RAŞİD AYKOTA, 2026 YILINDA...

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. MUHAMMED RAŞİD AYKOTA, 2026 YILINDA AVRUPA VE AMERİKA’DA ALDIĞI İKİ ULUSLARARASI UNVANLA MESLEKİ KARİYERİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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