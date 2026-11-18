Çağlar'dan Yeni Delhi'de iki madalya

Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Yarışmada sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda ise dünya ikincisi olarak iki madalya kazandı.

şampiyonadaki dereceler:

Çağlar, Kıdemli Genç Erkekler 85 kilo kategorisinde mücadele verdi. Organizasyonda sağ kolda dünya şampiyonu olurken, sol kolda dünya ikincisi olarak farklı kollardaki performansını gösterdi.

belediye ziyaretinde tebrik ve ödül:

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, başarılı sporcuyu makamında kabul ederek uluslararası arenada Bayburt'un adını duyurduğu için tebrik etti. Başkan Memiş, Çağlar'ı başarısından dolayı altınla ödüllendirdi ve spor hayatında başarılarının devamını diledi.

Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu olan Çağlar, ziyaret sırasında kulüp başkanı Ünal Çelik ve antrenör Cabir Çelik ile birlikteydi ve şampiyonadaki elde ettiği derecelerin sevincini paylaştı.

Yerel yöneticilerin takdiriyle karşılanan bu sonuç, Çağlar'ın uluslararası platformdaki başarısını pekiştirdi ve spor kariyerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi.

ÜNYA ŞAMPİYONU ÇAĞLAR’A BAŞKAN MEMİŞ’TEN TEBRİK