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İki ülkenin ezgisi: Pakistan'dan 30 ağustos'a özel video

Pakistan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı anısına hazırladığı 'İki Kalp Tek Can' videosunda Urduca-Türkçe düet ve bağlama ile Rubab'ı buluşturdu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İki ülkenin ezgisi: Pakistan'dan 30 ağustos'a özel video

Pakistan'ın İki Kalp Tek Can videosu 30 ağustos'u anıyor

Pakistan İslam Cumhuriyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı anısına hazırladığı İki Kalp Tek Can adlı özel videoyu yayımladı. Eserde iki ülkenin dostluk ve ortak inancı, müzik üzerinden duygusal bir düetle anlatılıyor.

Müzikal buluşma:

Video, Urduca ve Türkçe dillerinde seslendirilen bir düeti bir araya getiriyor. Sahnede, Anadolu'nun enstrümanı bağlama ile Pakistan'a özgü Rubab'ın yan yana gelmesi, iki kültürün müzikal buluşmasını sembolize ediyor ve eserin anlatım diline sıcaklık katıyor.

Mesaj ve ortaklık:

Hazırlanan çalışma, iki ülke arasındaki dayanışma ve tarihsel bağa vurgu yapıyor. Video, Zafer Bayramı gibi önemli bir dönüm noktasında yayımlanarak ortak değerlerin ve dostluğun seslendirilmesini amaçlıyor. Pakistan İslam Cumhuriyeti tarafından yayımlanan bu eser, hem ritim hem de dil yoluyla paylaşım ve birlik temasını ön plana çıkarıyor.

Pakistan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel videolu kutlama

Pakistan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel videolu kutlama

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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