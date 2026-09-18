İkili temaslarda öncelikler konuşuldu: Yılmaz ve Öztürkler mecliste buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın KKTC temasları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürdüğü temaslar kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirildi ve ikili ilişkiler ile bölgesel öneme sahip konuların ele alındığı bir çerçevede gerçekleşti.

görüşmede kimler yer aldı:

Toplantıya katılanlar arasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe bulunuyordu. Türkiye cephesinden ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Dostluk Grubu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay hazır bulundu. Ayrıca Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de toplantıda yer aldı.

görüşmenin içeriği ve değerlendirme:

Toplantıda, iki tarafın öncelikleri çerçevesinde yakın iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi vurgulandı. Katılımcıların üst düzey olması, ilişkilerin parlamenter ve yürütme düzeyinde eş zamanlı ele alındığını gösterdi. Görüşmenin yapıldığı Cumhuriyet Meclisi ortamı, siyasi diyalogun kurumsal çerçevede pekiştirilmesine olanak tanıdı.

Bu temas, hem parlamentolar arası ilişkilerin hem de yürütme kanalları üzerinden yürütülen koordinasyonun önemine işaret ediyor. Görüşmenin ardından tarafların önümüzdeki süreçte iletişim ve ortak çalışma alanlarını canlı tutmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.