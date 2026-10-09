İkinci dalga operasyon: Yahşihan'da 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturmanın ikinci dalgası:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen operasyonun ikinci dalgası tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Danalı ve Ömer Hazar ile sekreterler Ayşe Öztürk ve Canan Demirkaya bulunuyor.

Aile bağlantıları ve önceki tutuklama:

Operasyonda ayrıca ilk dalgada tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi Aliye Demirkaya de gözaltına alındı. Savcılık ve jandarma yetkilileri, işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelileri adliyeye sevk etti.

Soruşturmanın kapsamı ve ilerleyen süreçte yapılacak ek işlemler savcılık tarafından yürütülecek. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkeme süreci ve olası tutuklama kararları beklenecek.

'Yolsuzluk' operasyonunda Yahşihan Belediye Başkanvekili dahil 9 şüpheli adliyeye sevk edildi