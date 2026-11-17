kilometre düşürme tuzağına karşı uyarı:

İkinci el araç piyasasında kilometre düşürme işlemleri alıcıları mağdur etmeye devam ediyor. Uzmanlar, aracın gerçek kilometresinin gizlenmesinin hem piyasa değerini düşürdüğünü hem de alıcıların ciddi maddi kayıplar yaşamasına yol açtığını belirtiyor. Özellikle muayene kayıtlarına bakmanın tek başına yeterli olmayabileceğini vurgulayan oto ekspertiz uzmanları, aracın elektronik beyni üzerinden yapılan sorgulamaların önemine dikkat çekiyor.

beyinden sorgulama nasıl yapılıyor:

Konya’da oto ekspertizlik yapan Şenol Uysal, kilometre kontrolünün yalnızca muayene kayıtlarına dayanmasının yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Uysal’ın ifadeleri: "Kilometreyi beyninden sorgulama yapıyoruz. Muayene istasyonundan sorduğumuz veriler net olmayabiliyor. Düşürülmüş kilometre oraya gittiği zaman üzerinde görünen kilometre yazıyor. Bunu beyinden şase numarasıyla birlikte ruhsattan beyine bağlanıyoruz." Bu yöntem, kayıtlar arasındaki tutarsızlıkları ve olası müdahaleleri tespit etmede etkili oluyor.

hasar kaydı ve hukuki boyutlar:

Uysal, kilometre düşürmenin araç fiyatlarında ciddi sapmalara neden olduğunu ve bunun nitelikli dolandırıcılık kapsamına girebileceğini belirtiyor: "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi fiyat belki daha fazla oynuyor. Burada yasal olmayan bir hak var. Yani bu dinen de uygun değil, kanunen de yasak, sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım."

Uzman, alıcıların hak arama süreçlerine dikkat çekiyor; ruhsatta adı geçen kişilerin durumu bilmemesi halinde önceki sahibine dava açılabileceğini ve incelemenin müdahalenin kaynağı belirlenene dek sürebileceğini ifade ediyor. Ayrıca Uysal, kilometreyle birlikte bazı noktalara özellikle bakılması gerektiğini vurguluyor: motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre. "Kilometre, airbag, kaporta, motor, şanzıman, bu 5 nokta ağır kusur olarak giriyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu 5 önemli noktaya motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolü mutlaka baktırsınlar" dedi.

Sonuç olarak uzmanlar, ikinci el araç alımlarında sadece karşılanan belge ve dış görünüşe güvenmek yerine, elektronik beyin sorgulaması ve ekspertiz raporlarıyla birlikte detaylı inceleme yapılmasını öneriyor; böylece kilometre oyunları ve gizli hasarlar nedeniyle ortaya çıkabilecek mali kayıpların önüne geçilebileceği belirtiliyor.

İkinci el araç alacaklara uyarı: Kilometre düşürme tuzağına dikkat