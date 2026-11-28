Melbourne programı ve Türk toplumuyla buluşma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde İlim Koleji ana kampüsünde düzenlenen programa katıldı. IGMG Teşkilatı Avustralya Bölge Başkanı Yusuf Ziya Sula ve teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Kurtulmuş, kuruluşun çalışmaları hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı ile Sidney ve Canberra'daki resmi temasların ardından Melbourne'de Türk toplumuyla bir araya geldiklerini belirtti. Nüfusu 150 bine yaklaşan Türk toplumu üyelerinin Avustralya'ya başarılı bir şekilde uyum sağladığını ve iki ülke ilişkilerinde güçlü bir köprü oluşturduklarını vurguladı.

gönüllü çalışmaların tarihi ve cemiyetlerin rolü

Kurtulmuş, Avrupa ve Avustralya'daki Milli Görüş teşkilatlarının uzun yıllardır yürüttüğü fedakâr çalışmaların önemine dikkat çekti. İlk kurucuların zorlu şartlar altında cami ve okul inşa ederek kimlik ve inanç bağlarını korumaya çalıştıklarını, adları pek bilinmeyen birçok kişinin cebindeki imkânları buralara hibe ettiğini anlattı. Kurucular arasında adı geçen Yusuf Zeynel Abidin ve rahmetle andığı Erbakan hocaya teşekkür etti.

Aynı zamanda geçmiş başarılarla övünmenin tek başına yeterli olmayacağını, bunun yerine sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti: "Üzerimize düşen sorumlulukları en güçlü, en iyi şekilde yerine getirmek, gayretle mücadele etmek, hiç yerimizde durmamak mecburiyetindeyiz."

güç, birlik ve geleceğe hazırlık

Küresel ortamın zorluğunu hatırlatan Kurtulmuş, çok kutuplu ve çok merkezli yeni bir düzenin oluştuğunu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çatışmaların yoğun yaşandığı bir bölge olduğunu söyledi. Bu nedenle ayakta kalmanın eskisi gibi mümkün olmadığını belirterek, "bize zorda kaldığımızda elini uzatacak bir güç göremiyorum" diyerek kendi gücünü oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

Gücün sadece askeri veya ekonomik olmadığını, toplumsal bütünleşme, iç kale tahkimi ve bölgesine örnek olacak bir barış ve istikrar merkezi olmanın da güç kapsamına girdiğini kaydetti. Gençlerin, evlatların ve toplumun bulunduğu ülkenin en güçlü bireyleri olarak yetiştirilmesinin önemine değindi ve herkesten daha ileri hedefler koyarak yoluna devam etme çağrısında bulundu.

terörsüz Türkiye hedefi ve yasayla ilerleyen süreç

Kurtulmuş, Türkiye'nin iç güvenliğini güçlendirmek amacıyla Cumhuriyet tarihinin 50 yılını etkileyen terör meselesini sona erdirme hedefini açıkladı. İki yıldır devam eden sürecin "Allah'a çok şükür fevkalade olumlu bir şekilde" seyrettiğini belirterek, "nasıl Cumhuriyet tarihinin ilk yüzyılının en büyük sorunu terörse ikinci yüzyılının en büyük projesi de 'Terörsüz Türkiye'yi kurmak olacaktır" dedi.

Bu sürecin yasama ayağına dikkat çeken Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun ve 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasa sayesinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını söyledi. Ancak amacın sadece yasa çıkarmak olmadığını, bu sürecin bir makyaj değil, kalıcı bir dönüşüm hedeflediğini vurguladı.

Kurtulmuş, terörün ortadan kaldırılmasının sadece iç güvenlik amacı taşımadığını; bunun aynı zamanda barışa, kardeşliğe ve birliğe giden büyük bir kapı açacağını belirtti. "Biz aslında sadece basit bir iş yapmıyor, bir asır evvel dağılan parçalarımızı derleyip toparlıyor, birleştiriyor ve yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle sürecin bölgesel ve tarihi boyutuna işaret etti.

Kapanışta sürecin kararlılıkla tamamlanacağını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye artık terörle asla anılmayacak" diyerek millet içindeki farklı kökenlerin bir daha ayrıştırılamayacağını ve yeni dönemde birlik, beraberlik ile ilerleyeceklerini söyledi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ