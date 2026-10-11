İkisu köprüsü'nde kamyonla otomobil çarpıştı: sürücü yaşamını yitirdi

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Ayancık-Türkeli kara yolu üzerindeki İkisu köprüsü yakınında kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitiren sürücü:

Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Nazmi Kara yönetimindeki 57 AAE 059 plakalı otomobil ile R.B. idaresindeki kamyon çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nazmi Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Kara'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde trafik incelemesi yapıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

NAZMİ KARA (40) HAYATINI KAYBETTİ.