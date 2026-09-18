İkiz Konak butik otele dönüştü, ilk misafirler şehit aileleri ve gaziler oldu

tarihi konak turizme kazandırıldı

Çorum Belediyesi, Kültür Yolu Projesi kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi İkiz Konak'ın restorasyonunu tamamlayarak yapıyı 22 yatak kapasiteli butik otele dönüştürdü. Geleneksel Çorum mimarisi gözetilerek sürdürülen çalışmada binanın korunabilen orijinal bölümleri muhafaza edildi, yıpranmış kısımlar ise aslına uygun biçimde yenilendi.

Otelin bahçesinde ayrıca yalnızca misafirlere değil tüm vatandaşlara hizmet verecek olan Velipaşa Kahvesi adlı sosyal tesis oluşturuldu. Yenileme süreciyle konağın kentin kültürel dokusuna yeniden dahil edilmesi hedefleniyor.

açılış töreni ve katılımcılar:

İkiz Konak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Duanın edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarihi konağı ve sosyal tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

projenin anlamı ve ilk misafirler:

Vali Ali Çalgan konuşmasında şehrin zamanla daha güzel ve huzurlu bir yer haline geldiğini vurgulayarak, "Ben bu güzel projenin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. El birliğiyle bu şehir daha yaşanabilir, daha güzel daha huzurlu bir şehir olma yolunda hızla gidiyor" dedi.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konak için "Çok özel bir Çorum mimarisi bu" değerlendirmesini yaparak binanın, kent ruhunu yeniden canlandırma çabasının bir parçası olduğunu aktardı. Aşgın, otelin Çorum'un ilk butik oteli olduğunu belirterek ilk konukların "en layık olanlar" olarak gördükleri şehit aileleri ve gaziler olduğunu söyledi ve davet ettiklerini belirtti.

restorasyon süreci ve uzman görüşü:

Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık, restorasyon öncesi binanın harabe halde olduğunu ifade ederek çalışmaları şöyle özetledi: "Bu binaya ilk geldiğimizde bina harabe haldeydi. 'Beni kurtarın' diyordu. Sayın başkanımız, sesini duydu, çalışkan ekibiyle birlikte el ele verdiler ve yapıyı bugünkü muhteşem haline getirdiler." Bu sözler, projenin hem teknik hem de kamusal boyutunu ortaya koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi Fatma Ayşe Güngör de törene katılımı olumlu bulduklarını belirterek, şehit yakınlarının duasıyla tesisin güzel işlere imza atacağına inandıklarını dile getirdi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte İkiz Konak, hem konaklama hem de toplumla paylaşılacak sosyal bir mekân olarak kent merkezinde yeniden işlev kazandı. Açılış töreninde emeği geçenlere teşekkürler sunuldu ve konağın Çorum'un kültürel mirasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR YOLU PROJESİ KAPSAMINDA RESTORE EDİLEN TARİHİ "İKİZ KONAK", BUTİK OLARAK HİZMETE AÇILDI.