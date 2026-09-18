İkiz konak butik otele dönüştü; ilk misafirleri şehit aileleri ve gaziler

İkiz Konak artık butik otel olarak hizmet veriyor

Çorum Belediyesi tarafından Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi İkiz Konak, özgün dokusuna sadık kalınarak yenilenip turizme kazandırıldı. Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait olan yapı, geleneksel Çorum mimarisi esas alınarak restore edildi ve 22 yatak kapasiteli butik otel olarak hizmete açıldı. Binanın korunabilen orijinal bölümleri korunurken, yıpranan kısımlar aslına uygun şekilde yenilendi.

restorasyonun ayrıntıları:

Restore edilen konağın planlama ve uygulama süreçlerinde, binanın tarihi dokusuna öncelik verildi. Yenileme çalışmaları sırasında kullanılan malzeme ve uygulama biçimleri, yapının geleneksel mimari özelliklerini yaşatacak şekilde seçildi. Yapının bahçesinde ayrıca sadece otel misafirlerine değil tüm vatandaşlara açık olacak bir sosyal tesis oluşturuldu. Velipaşa Kahvesi adı verilen bu bölümde kahve ve tatlı çeşitleri sunulacak.

açılış töreni ve ilk misafirler:

Butik otel düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta dualar okundu ve açılış kurdelesi kesildi; protokol üyeleri ve davetliler konağı ve sosyal tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında Vali Ali Çalgan, şehrin zamanla daha güzel ve huzurlu bir şehir olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak projenin il ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konağın Çorum’un ilk butik oteli olduğunu belirterek, şehir ruhunun tarihi yapıların yeniden ihyasıyla canlanacağını söyledi. Aşgın, konağın özellikle üst kısımlarındaki dış sofanın Çorum geleneksel mimarisinin naif örneklerinden olduğunu ifade etti ve ilk konukların şehit aileleri ile gaziler olduğunu açıkladı.

Mehmet Akif Işık restorasyon sürecine değinerek, binanın ilk geldiklerinde harabe halde olduğunu, belediye ve ekibinin çalışmasıyla yapının bugünkü haline getirildiğini söyledi. Fatma Ayşe Güngör ise açılışın şehit yakınlarının duasıyla gerçekleşmesinin kendilerini gururlandırdığını ve tesisin güzel işlere imza atacağına inandığını belirtti.

Açılışta protokol üyelerinin ve davetlilerin değerlendirmeleri, yapının kentin kültürel mirasını koruma ve turizme katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilmiş bir proje olduğuna işaret etti. Yenilenen konağın hem konaklama hem de sosyal kullanım açısından bölgeye canlılık katması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin kısa sürede tamamlanmasının, koruma ve restorasyon çalışmalarında gösterilen titizliğin ve kararlılığın sonucu olduğunu vurguladı ve tesisin kente hayırlı olmasını diledi.

Restore edilen konak butik otel olarak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu