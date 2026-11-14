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İklim diplomasisinde somut adımlar: Türkiye ve Küba şehirlerin geleceğini görüştü

COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da Küba bakanlarla şehirlerin geleceği, sürdürülebilirlik ve iklim mücadelesinde somut işbirliği olanaklarını görüştü.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Caner Şahin

İklim diplomasisinde somut adımlar: Türkiye ve Küba şehirlerin geleceğini görüştü

Antalya'da kentsel dayanıklılık ve işbirliği görüşmesi:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Antalya'da düzenlenen çalışmalarda Küba heyetiyle bir araya geldi. Zirve 9-20 Kasım tarihlerinde sürerken, Kurum toplantıda Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, şehirlerin geleceği, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışma ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Toplantıda şehircilik ve planlama perspektifleri çerçevesinde atılabilecek adımlar ele alındı ve iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi öne çıktı.

İşbirliğini uygulamaya dönüştürme kararlılığı:

Zirvenin 6'ncı gününde sürdürülen diplomatik temaslarda Kurum, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden sürecin önemine dikkat çekti ve İşbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız ifadesini kullandı. Görüşme, COP31 kapsamında yürütülen iklim diplomasisinin somut temaslarından biri olarak kayda geçti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA&#039;DA DÜZENLENEN...

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA KÜBALI MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE ŞEHİRLERİN GELECEĞİ, ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ATILABİLECEK ORTAK ADIMLAR ELE ALINDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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