COP31 Başkanı Murat Kurum'dan D-8 oturumunda Gazze'ye yönelik somut yardım çağrısı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D-8 üye ülkelerinin çevre ve iklim bakanlarının yer aldığı Bakanlar Oturumu'nda Gazze'deki insani krize dikkat çekerek D-8 ortaklığıyla acil bir çalışma başlatma önerisinde bulundu. Kurum, COP31 sürecinde tartışılan dirençli şehir, temiz enerji, su güvenliği ve finansman konularının ilk uygulama alanı olarak Gazze'ye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı katılımcıları ve gündem öne çıkan başlıklar:

Üst Düzey Bakanlar Oturumu, 'İstanbul'dan Antalya'ya: İklim Uygulamasında D-8 Ortaklığı' başlığıyla Mavi Bölge Uzungöl Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye adına COP31 Başkanı Murat Kurum, Mısır adına Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad, Nijerya adına Çevre Bakanı Balarabe Abbas Lawal, Malezya adına Doğal Kaynaklar ve Çevresel Sürdürülebilirlik Bakanı Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, Pakistan adına İklim Değişikliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Shezra Mansab Ali Khan Kharal, Endonezya adına Çevre Bakan Yardımcısı Diaz Hendropriyono, Azerbaycan adına Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Umayra Taghiyeva, Bangladeş adına Başbakanın Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Özel Yardımcısı Saimum Parvez, İran adına Ulusal Hava ve İklim Değişikliği Merkezi Başkanı Ahmad Taheri Paghaleh ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmadreza Lahijanzadeh konuşma yaptı. Katılımcılar ulusal iklim eylem beyanlarını sundu ve iş birliği yollarını tartıştı.

35'e 35 taahhüdü ve İklim Uygulama Köprüsü hedefleri:

Kurum, COP31 Başkanlığı'nın önceliklerinden biri olan 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne vurgu yaptı; bu girişim elektriğin küresel nihai tüketimdeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e yükseltmeyi amaçlıyor. Kurum, bu girişimin bağlayıcı ulusal yükümlülük getirmediğini, ülkelerin kendi öncelikleri doğrultusunda yol haritalarını belirleyeceğini belirtti. Ayrıca COP31 kapsamında geliştirilen İklim Uygulama Köprüsü ile ulusal önceliklerin kurumsal kapasite, proje portföyü ve uygun finansmanla buluşturulmasının hedeflendiği, proje hazırlığı ve finansmana erişimin kolaylaşmasının kritik olduğu vurgulandı.

Gazze için önerilen somut adımlar ve lojistik çağrı:

Kurum, Gazze'deki durumun üzerinde kış şartlarının da ağırlaştığını belirterek son yağışlarda on binlerce hanenin etkilendiğini, kırk binden fazla aile barınağının zarar gördüğünü ifade etti. Sağlık tesisleri, su sistemleri ve eğitim alanlarının baskı altında olduğu belirtilerek D-8 ortaklığıyla başlatılacak COP31 Antalya-Gazze İklim Hattı kapsamında şu adımlar önerildi: güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlanması; sağlık merkezleri, su kuyuları ve kanalizasyon için bağımsız enerji ünitelerinin kurulması; mobil drenaj ekipmanları, atık toplama araçları ve kışa dayanıklı yaşam ünitelerinin gönderilmesi; çocukların eğitimine erişimin korunması için gerekli desteğin sağlanması.

Kurum, bu yardımların etkili olabilmesi için insani malzeme, ekipman ve yedek parçaların Gazze'ye kesintisiz girişinin sağlanması gerektiğini hatırlattı ve Birleşmiş Milletler'in kışlık malzeme, ekipman ve temel altyapı onarımları için erişimin hızlandırılması çağrısına atıfta bulundu. Kurum, D-8 içinde bu girişimin bir sorumluluk paylaşımına dönüştürülmesini, uygulamanın zamana ve gerçek ihtiyaca uygun şekilde yürütülmesini istedi.

İş birliği çağrısı ve uygulama vurgusu:

Konuşmasında, iklim meselesinin D-8 ülkeleri için kalkınma, adalet ve fırsatlara erişim meselesi olduğunu belirten Kurum, gençler ve kadınların bilgi ile becerilerinin iklim iş birliğinde ön plana çıkarılmasını talep etti. Kurum, uzmanların düzenli bir araya gelmesi, ortak proje havuzlarının oluşturulması ve finansmana erişimde birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayarak İstanbul Bildirisi'yle ortaya konulan ortak iradenin COP31 sonrasında da sürdürülmesi çağrısında bulundu.

D-8 ÜYE ÜLKELERİNİN ÇEVRE VE İKLİM BAKANLARININ KATILDIĞI ÜST DÜZEY BAKANLAR OTURUMU, ‘İSTANBUL'DAN ANTALYA'YA: İKLİM UYGULAMASINDA D-8 ORTAKLIĞI' BAŞLIĞI İLE MAVİ BÖLGE'DEKİ UZUNGÖL SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİ.