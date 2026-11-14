İklim eğitiminin yaygınlaştırılması hedefiyle Türkiye İklim Okulu açıldı

Türkiye İklim Okulu açıldı

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge'de törenle açılan Türkiye İklim Okulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından ziyarete açıldı. Alanı gezen bakanlar vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, okulun faaliyetlerini inceledi ve programda öğrenci sunumlarını izledi.

açılış töreni ve program:

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler hazırladıkları sunumlarla yer aldı. Bakanlar sunumların ardından düzenlenen ödül töreninde öğrencilere ödüllerini takdim etti. Tören boyunca hem bakanların hem de öğrencilerin katılımıyla eğitim ve uygulamaya vurgu yapıldı.

Murat Kurum ve Yusuf Tekin, alanda yetkililer ve eğitimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sergi ve uygulama istasyonları, ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkileri ve çözüm yolları konusunda doğrudan deneyim fırsatı sundu.

eğitim hedefleri ve uygulamalar:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iklim değişikliğiyle mücadelede asıl hedefin tedbir almak zorunda kalınmayan bir dünya inşa etmek olduğunu vurguladı ve Bakanlık olarak bu sürece eğitim yoluyla katkı sunmak istediklerini belirtti. Tekin, çalışmaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda sergilediklerini ifade ederek, "Biz de Milli Eğitim Bakanı olarak bu sürece bu şekilde katkı vermek istedik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise okulun COP31 sonrasında da kalıcı bir farkındalık oluşturmasını amaçladıklarını söyledi. Kurum, iklim değişikliği eğitiminin 81 ildeki 18 milyon çocuğa ulaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Zannetmeyin ki sadece COP31 kapsamında Antalya’da Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmayı yapıyor. Biz bu işe başladığımız ilk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle 81 ildeki 18 milyon çocuğumuza bu eğitimi vermek ve farkındalığı ortaya koymak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm müfredatında bu konuyu işliyor" ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye İklim Okulu'nda çocukların iklim değişikliğini yalnızca dinlemekle kalmayıp uygulamalı çalışmalarla deneyimleyeceğini şu sözlerle anlattı: "Çocuklarımız burada iklim değişikliğini dinleyecek, toprağa dokunacak, yürütecek, tasarlayacak ve çözüm arayacak. Emeğini, değerini ve iklim dostu bir şehri burada görebilecek. Öğretmenlerimiz burada tecrübelerini paylaşacak. Bilim insanlarımız bilgileriyle gençleri burada buluşturacak."

Yetkililer, COP31 kapsamında açılan bu okulun konferans sona erdikten sonra yalnızca geçici bir mekan olarak kalmamasını hedeflediklerini vurguladı. Okulun hem eğitim materyalleri hem de saha uygulamalarıyla yerel düzeyde devamlılık sağlaması amaçlanıyor.

Program, katılımcı öğrencilere yönelik sergiler, uygulamalı atölyeler ve ödül töreni ile sona erdi; bakanlar alandan ayrılmadan önce öğretmenler ve öğrencilerle sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

ANTALYA'DA COP31 KAPSAMINDA YEŞİL BÖLGE'DE OLUŞTURULAN TÜRKİYE İKLİM OKULU, COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'İN KATILIMIYLA AÇILDI.