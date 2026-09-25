İklim eyleminde uygulamaya odak: Garanti BBVA ve BBVA New York'ta öne çıktı

Garanti BBVA ve BBVA New York İklim Haftası'nda ortak mesaj verdi

Garanti BBVA, 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen New York İklim Haftası boyunca küresel iklim ve sürdürülebilirlik gündeminde aktif rol aldı. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, BBVA Kurumsal Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Javier Rodriguez Soler, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ile BBVA ve Garanti BBVA sürdürülebilirlik ekiplerinden Antoni Ballabriga ve İrem Barzilay hafta kapsamındaki etkinlik, konferans ve yuvarlak masa toplantılarına katılarak deneyimlerini ve önceliklerini paylaştı.

COP31 öncesi öncelik: hedeflerden uygulamaya geçiş:

New York'ta yapılan oturumlarda öne çıkan ortak vurgu, COP31'e giderken artık hedef belirlemenin ötesine geçilip uygulamanın hızlandırılması gerektiği oldu. Mahmut Akten, iklim dönüşümünde finansmanın etkisinin sadece rakamlarda değil, bu finansmanın hayata geçirdiği yatırımlarda ölçülmesi gerektiğini belirtti. Akten, yatırımın nasıl uygulandığı, teknolojik dönüşümler ve risk yönetimi hikayelerinin finansmanın gerçek etkisini gösterdiğini vurguladı.

BBVA yöneticileri ayrıca finans sektörünün sermayeyi harekete geçirip projeleri uygulanabilir hale getirme ve yatırımlardan doğan riskleri yönetme rolüne dikkat çekti. Javier Rodriguez Soler, sürdürülebilirliğin BBVA için stratejik öncelik olduğunu ve bankanın müşterilerini destekleyerek dönüşüme katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Politika ve piyasa koşullarının önemi:

BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü Antoni Ballabriga, İklim Finansmanı Üst Düzey Çözümler Diyaloğu panelinde, bankacılığın öngörülebilir nakit akışları yaratacak ulusal politika çerçevelerine gereksinim duyduğunu vurguladı. Ballabriga, talebi destekleyen politikalar, yükümlülükler, karbon fiyatlandırma mekanizmaları ve yatırım yapılabilir nitelikte ulusal dönüşüm ve adaptasyon planlarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu planları destekleyecek düzenlemelerin ve izin süreçlerinin hızlandırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Türkiye özelinde yatırım fırsatları ve finansman modelleri

New York İklim Haftası ile eş zamanlı düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Türkiye’nin sürdürülebilir yatırım potansiyeli de uluslararası paydaşlarla masaya yatırıldı. Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 öncesinde, katılımcılar yatırım ortamının güçlendirilmesi ve uygulamaların hızlanmasının önemine işaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar liderliğinde gerçekleştirilen enerji konulu yuvarlak masa toplantısında Türkiye’nin enerji dönüşümü, enerji güvenliği ve bu alandaki yatırım gündemi ele alındı. Bankanın temsilcileri ayrıca COP31 İş Forumu Danışma Kurulu'na katılarak, iş dünyasında dönüşümün hızlandırılması ve sürdürülebilir yatırımların ölçeklendirilmesi konularını COP31 gündemine taşımaya katkı sağladı.

Finansmanın önündeki engeller ve çözüm önerileri:

Sinem Edige, UN Global Compact Leaders Summit’te düzenlenen panelde enerji dönüşümünü hızlandırmanın önündeki engelleri değerlendirdi. Edige, sermaye eksikliğinin tek sorun olmadığını; yatırım yapılabilir projelerin geliştirilmesi, doğru finansman modelleriyle eşleştirilmesi gerektiğini söyledi. Gelişmekte olan piyasalarda yüksek finansman maliyetleri, kur riski, düzenleyici belirsizlikler ve altyapı kısıtlarının projelerin finansmana erişimini zorlaştırdığı vurgulandı.

Edige, bankaların rollerinin sadece kredi sağlamakla sınırlı olmadığını; doğru vade ve sermaye yapıları oluşturmak, riskleri yönetmek, garanti ve kalkınma finansmanı mekanizmalarını devreye almak ve projeleri uygun sermaye kaynaklarıyla buluşturmak yoluyla yatırım yapılabilirliği artırabileceklerini belirtti. Ayrıca Garanti BBVA’nın EBRD, MIGA, GGF ve EFSE gibi kurumlarla geliştirdiği finansman ve risk paylaşımı mekanizmalarının uluslararası sermayeyi yerel piyasa bilgisiyle bir araya getirdiği aktarıldı.

Garanti BBVA ve BBVA, COP31’in Küresel Bankacılık Partnerleri olarak, özel sektör, kalkınma kuruluşları ve yatırımcıları yatırım yapılabilir projeler, sürdürülebilir ve geçiş finansmanı yapıları ile hedefli risk paylaşımı mekanizmaları etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede amaç, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları, sanayi kapasitesi ve Avrupa değer zinciri bağlantılarını kalıcı düşük karbonlu yatırım akışına dönüştürmek olarak özetlenebilir.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN