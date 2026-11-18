Isparta'da doğalgaz dönüşümü ve belediye öncülüğü

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kent genelinde doğalgaz kullanımını artırmak için ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz kurulum yaptıklarını açıkladı. Belediye, 510 konutta kombi, doğalgaz hattı ve petekleri ücretsiz kurarak teslim ettiğini ve bu uygulamadan hiçbir ücret almadıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen'in verdiği hesaplamaya göre, bu 510 konutun kömür tüketim alışkanlığı devam etseydi, yıllık yaklaşık 2 bin ton kömür havaya karışacaktı; yapılan dönüşüm böylece yerel hava kalitesine doğrudan katkı sağladı.

küresel platformda yerel çalışmaların paylaşılması:

Başdeğirmen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) sürecine katılarak Isparta'nın iklim eylemlerini paylaştı. COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde düzenleniyor. Başkan, Isparta'nın Akdeniz bölgesinde Antalya ile birlikte altı pilot ilden biri olduğunu vurguladı ve yerel iklim değişikliği çalışmalarında olumlu ve olumsuz etkilerin incelendiğini söyledi. Dünya ölçümlerinde 9 kilometre alan dikkate alınırken, Isparta ve Antalya'nın daha dar bir ölçekte, 3 kilometre alanı esas alarak daha detaylı veri topladığını, bunun dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti.

yeşil enerji, atık yönetimi ve eğitim odaklı adımlar:

Belediye, fosil yakıt bağımlılığını azaltma hedefine dönük bir dizi uygulamayı hayata geçirdi. Isparta'ya kurulan güneş enerji santrali karbon ayak izini düşüren öncelikli projeler arasında. Ayrıca her yıl 3 bin ilkokul öğrencisine iklim ve çevre eğitimi verildiği, sıfır atık çalışmaları kapsamında pilot iller arasında yer alındığı ve kompost tesisleri kurularak pazar atıklarının değerlendirildiği ifade edildi. Pazar atıklarının bir kısmı kompost haline getirilip hayvan yemi olarak kullanılıyor; atık biriktirme alanlarında açığa çıkan gazlar elektrik üretiminde değerlendiriliyor.

Atık su tesisinde de güneş enerjisi kullanımı mevcut. Aksu ilçesinden merkeze getirilen su üzerinde hem güneş enerjisi hem de hidroelektrik santrali kurma çalışmaları sürüyor; böylece elektrik üretiminde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelme hedefleniyor.

Başdeğirmen, bu uygulamaların sözde kalmayıp eyleme dönüştüğünü, elde edilen sonuçların COP31 gibi platformlarda paylaşıldığını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti. Belediye tarafından gerçekleştirilen ücretsiz doğalgaz kurulumlarının yerel hava kalitesi ve sürdürülebilir enerji dönüşümü açısından somut bir adım olduğu vurgulandı.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, "EĞER DOĞALGAZI EVİNE KURAMAYACAK KADAR İHTİYAÇ SAHİBİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN EVİNE HER ŞEYİ KURARAK TESLİM EDİYORUZ. BU ÇALIŞMALARDAN DA HİÇBİR ÜCRET ALAMIYORUZ. ŞU ANDA KADAR DA 510 EVİMİZE BU TESİSİ KURARAK DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.