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İklim kararları yarının sağlığını belirliyor: Düzce'de farkındalık eğitimi

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Düzce'deki eğitimi, iklim krizinin toplum sağlığına etkilerini, aşırı sıcaklara karşı korunmayı ve sağlıklı yaşam önerilerini anlattı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İklim kararları yarının sağlığını belirliyor: Düzce'de farkındalık eğitimi

Düzce'de iklim krizi ve toplum sağlığı eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Hayat Saatleri" kapsamında, iklim krizi ile toplum sağlığı arasındaki ilişki ele alındı. Sağlık okuryazılığını artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan program, Uzm. Dr. Enes Kasapoğlu tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi Toplantı Salonunda verildi.

Eğitimin odağı:

Eğitimde "İklim Krizi: Bugünün İklim Kararları Yarının Sağlığını Belirler" başlığı altında, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda halk sağlığı açısından da kritik bir konu olduğu vurgulandı. Programda iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların, hava kirliliğinin ile su ve gıda güvenliğinde ortaya çıkan risklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair bilgiler paylaşıldı.

Koruyucu önlemler ve uygulamalar:

Eğitimde ayrıca aşırı sıcaklara karşı alınması gereken tedbirler, risk gruplarının korunması ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik uygulamalar anlatıldı. Katılımcılara, bireysel ve toplumsal düzeyde benimsenebilecek sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ile koruyucu önlemler hakkında pratik öneriler sunuldu.

Programın amacı; iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığı artırmak ve vatandaşların çevresel risklere karşı daha bilinçli davranmasını sağlamaktır. Eğitim, risklerin tanınması ve koruyucu davranışların yaygınlaştırılması yönünde adım atılması açısından yerelde bir bilgilendirme ve yönlendirme platformu işlevi gördü.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ TARAFINDAN “SAĞLIKLI HAYAT SAATLERİ” ÇALIŞMASI KAPSAMINDA İKLİM KRİZİ VE TOPLUM SAĞLIĞI KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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