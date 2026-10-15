iklim krizine karşı 'topyekün' adım çağrısı: ankara iklim geçişi forumu başladı

Ankara İklim Geçişi Forumu'nda gündem: topyekün hareket çağrısı

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Ankara İklim Geçişi Forumu'nun ilk toplantısında, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve ulusal adımlar masaya yatırıldı. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar açılış konuşmasında, "İklim değişikliğiyle mücadelede topyekün hareket etmemiz gerekiyor" diyerek hükümet, belediyeler, bilim dünyası ve sivil toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

forumun katılımcıları ve açılış konuşmaları:

15 - 16 Ekim tarihlerinde düzenlenen Forum'un ilk gününde İklim Değişikliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, büyükşehir belediyeleri, uluslararası yerel yönetim ağları, uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası, sivil toplum, gençlik örgütleri, üniversiteler, TÜBİTAK ve AB Ortak Araştırma Merkezi'nden bilim insanları yer aldı. Açılış konuşmalarını COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Merino Dominguez ile Avrupa Birliği Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Louisa Wyganowski gerçekleştirdi.

iklim verileri, riskler ve yerel etkiler:

Hasar, iklim değişikliğinin artık istatistiksel tartışma konusunun ötesine geçtiğini, yaşanan olayların bu gerçeği her düzeyde teyit ettiğini söyledi. Belediyelerin altyapı, su yönetimi ve afetle mücadelede en önde gelen aktörler olduğunu belirten Hasar, Nepal'de yaşanan sel örneğini aktararak erken uyarı sistemlerinin hayat kurtardığını vurguladı. Hasar, örnek olarak bir öğretmenin 900 öğrencisini hızlı taşıyarak hayat kurtarmasını anlattı ve bunun teknolojik değil, yerel bilginin ve klasik erken uyarı mekanizmalarının önemine işaret ettiğini belirtti.

emisyon azaltımı ve uyum stratejileri:

WMO verilerine göre 2015 - 2025 döneminde tarihin en sıcak on bir yılı yaşandı. Hasar, 2026 - 2030 döneminde en az bir yılın küresel 1,5°C eşik aşım ihtimalinin %90 olduğunu; mevcut politikalar sürerse yüzyıl sonunda dünyanın ortalama sıcaklığının yaklaşık 2,8°C artabileceğini söyledi. Bazı bölgeler için bu artışın daha yüksek olabileceğini, iyi senaryolara göre ~3°C, kötü senaryolarda ise 4–6°C düzeylerinin mümkün olabileceğini aktardı. Bu tablo karşısında iki ana strateji öne çıkıyor: emisyonların azaltılması ve uyum (adaptasyon) uygulamalarının hızla hayata geçirilmesi. Sektörel ve toplumsal adaptasyonun, ekonomik yapıların ve şehir planlamasının yeniden şekillendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

iklim modellemeleri ve yerel çözünürlük ihtiyacı:

Başkanlık olarak bugüne kadar 6 iklim modeli üzerinde çalışıldığını, bu modellerin belirsizlikleri azaltmak için bir araya getirildiğini belirtti. Daha önceki modellerin yaklaşık 10 kilometre çözünürlüğe denk geldiğini (yaklaşık 100 kilometrekarelik alanlar) ve bunun yerel karar alma için yetersiz olduğunu söyleyen Hasar, belirsizlikleri azaltmak amacıyla 3 kilometre çözünürlüğe inen yeni projeksiyonların hazırlandığını, bunun mahalle ölçeğinde (~9 kilometrekare) değerlendirme imkanı sunduğunu aktardı.

finansman açığı ve uygulamaya geçme kararlılığı:

Hasar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) uyum açığı raporuna atıfla, gelişmekte olan ülkelerin yıllık adaptasyon finansman ihtiyacının 310 - 365 milyar dolar arasında olduğunu; buna karşın mevcut kamusal finans akışlarının yalnızca 26 milyar dolar seviyesinde kaldığını aktardı. Aradaki farkın on katlardan fazla olduğunu belirten Hasar, felaket sonrası harcamanın önlenmesi için bilimsel veriye dayalı, önleyici yatırımların ve yerel aktörlere ayrılacak finansmanın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Forum kapsamında yapılacak pilot uygulamaların COP31'de Antalya'da gösterilmesinin planlandığını kaydeden Hasar, Başkanlık olarak adaptasyon, uyum ve bilime öncelik verdiklerini ve bu çalışmaları yalnızca salonlarda konuşmakla kalmayıp uygulamaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

İklim değişikliği ile mücadelede kapsamlı politika, yerel uygulama ve finansman birlikteliği gerektiği Forumu'nun net sonuçları arasında yer aldı; katılımcılar önümüzdeki dönemde hem emisyon azaltımı hem de uyum yatırımlarını hızlandırma konusunda ortak hareket etme çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği Başkanı Hasar: "İklim değişikliğiyle mücadelede topyekün hareket etmemiz gerekiyor"