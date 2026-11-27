TBMM Başkanı Kurtulmuş'un çağrısı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle mücadelede önceliğin zihniyet değişimi olması gerektiğini vurguladı. Toplantıda moderatörlüğünü üstlendiği "İklim Eylemi ve Yeşil Ekonomi: Kapsayıcı Enerji Dönüşümünde Parlamentoların Rolü" başlıklı oturuma ilişkin konuşmasında küresel ısınmanın çağın en önemli sınamalarından biri olduğunu belirtti.

MIKTA iş birliği ve COP31 deneyimi:

Kurtulmuş, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) ortaklığının deneyim paylaşımı ve uygulanabilir çözümler bakımından köprü işlevi görebileceğini söyledi. Türkiye ile Avustralya arasında COP31 sürecinde geliştirilen ortaklık modeline değinen Kurtulmuş, COP31'in Antalya'da "uygulama COP'u" vizyonuyla hazırlandığını; Türkiye'nin başkanlık rolünü, Avustralya'nın ise müzakere başkanlığını üstlendiğini aktardı. Bu çabanın, çok taraflılığın sınandığı bir dönemde farklı ülkeler arasında etkili iş birliğinin örneğini sunduğunu kaydetti.

Kurtulmuş ayrıca COP31 bağlamında 16 Kasım'da PAB ile birlikte Antalya'da düzenlenen Parlamenterler Toplantısı'na 59 ülkeden 227 parlamenterin katıldığını ve ortak bildirinin yayınlandığını hatırlattı. Bu toplantılarda elde edilen çıkarım ve taahhütlerin ulusal uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Parlamentoların sorumluluğu ve ulusal adımlar:

Konuşmasında parlamentoların iklim taahhütlerini hayata geçirmek için kritik bir role sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, uluslararası taahhütlerin ulusal mevzuata, bütçe politikalarına ve etkili denetim mekanizmalarına dönüştürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin hedef gösterdiği 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için hukuki, ekonomik ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM'nin bu süreçte aldığı adımlara da atıfta bulunan Kurtulmuş, İklim Kanunu'nun (2025) iklim yönetimi, kurumsal yapılanma ve finansman mekanizmaları açısından kapsamlı bir çerçeve oluşturduğunu söyledi. Parlamentolar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının ve iş birliğinin artırılmasının önümüzdeki dönemde öncelik olması gerektiğini belirtti.

Zihniyet dönüşümünün unsurları:

Kurtulmuş, iklim krizlerinin "doğal afet" olmaktan çok insan eliyle oluştuğunu; çözümün teknik adımların ötesinde temel bir bakış açısı değişikliği gerektirdiğini söyledi. Konuşmasında şu tespitleri paylaştı:

"Burada önce bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun arkasındaki temel neden vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin... yeryüzünü kendi babasının mülkü olarak telakki etmesidir. Dolayısıyla önce bunun ortadan kaldırılması, yeryüzünün hepimizin ortak evi olduğu anlayışıyla hareket edilmesi mecburiyetindedir."

Kurtulmuş, düşünce değişikliği ve paradigma dönüşümü gerçekleştirilmeden iklimle mücadelede atılan adımların eksik kalacağını, insanlığın yerküreyle barışık yaşamayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç ve beklentiler:

TBMM Başkanı, Avustralya ile geliştirilen yakın iş birliğinin MIKTA ortakları arasında yeni ivme yaratmasını umduğunu belirtti. Uluslararası platformların iklim konusunu sadece teknik bir mesele olarak görmemesi; bunun aynı zamanda felsefi, zihniyet değişikliği gerektiren somut bir eylem alanı olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, dünyayı gelecek nesillere daha iyi devretme sorumluluğunun herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Önemli not: Kurtulmuş'un açıklamalarında MIKTA toplantısı, COP31 süreci, PAB katılım rakamları (59 ülke, 227 parlamenter), 16 Kasım tarihide düzenlenen Parlamenterler Toplantısı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve 2025'te kabul edilen İklim Kanunu gibi özel isim ve tarihsel veriler korunmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin, "Kâr elde etme iştahı, sınır tanımaz bir şekilde yoluna devam ediyor. Bunun mutlaka sona erdirilmesi ve insanların ciddi bir şekilde dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde devretmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi şarttır. Bu düşünce değişikliğini, paradigma değişikliğini gerçekleştirmeden ne yazık ki iklim değişikliğiyle ilgili mücadele hep topal kalacaktır" dedi.