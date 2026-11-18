İklim odaklı dönüşüm: ücretsiz doğalgaz uygulaması

Isparta Belediyesi, kentte doğalgaz kullanımını artırmak ve hava kalitesini iyileştirmek amacıyla ihtiyaç sahibi hanelere yönelik kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Başkan Şükrü Başdeğirmen tarafından açıklanan çalışmada, bugüne kadar 510 konut ücretsiz olarak kombi, doğalgaz hattı ve peteklerle donatıldı. Belediye bu hizmetten hiçbir ücret talep etmiyor.

uygulamanın kapsamı:

Belediyenin uygulaması, temel olarak doğalgazı kendi imkanlarıyla kuramayacak durumda olan vatandaşları hedefliyor. Kurulum paketine kombi, iç tesisat ve petekler dahil ediliyor ve hane halkına eksiksiz teslim ediliyor. Başkan Başdeğirmen, eğer her bir konut ayda bir ton kömür yakıyorsa bu sayının aylık 510 ton olduğunu, yıllık tüketimin hane başına yaklaşık 4 ton olarak kabul edilirse bunun toplamda yaklaşık 2 bin ton kömüre denk geldiğini belirtti. Bu hesapla, yapılan kurulumlar yıllık bazda büyük miktarda kömür yakımının ve dolayısıyla hava kirliliğinin önüne geçmiş oluyor.

yerel ve uluslararası çerçevede yürütülen çalışmalar:

Başdeğirmen, Isparta'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yerel çalışmalarını COP31 çerçevesinde paylaştığını ve Türkiye'de seçilen 6 pilot ilden biri olduklarını söyledi. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Antalya'nın pilot il olarak ele alındığını belirten Başdeğirmen, dünya ölçümlerinde 9 kilometrelik alan dikkate alınırken Isparta ve Antalya'da daha dar bir 3 kilometre alan üzerinden daha detaylı veri toplandığını ve bunun dünyada bir ilk olduğunu ifade etti.

enerji ve atık yönetimi yatırımları:

Belediye ayrıca şehir genelinde yenilenebilir enerji ve atık yönetimi projelerini de genişletti. Isparta'da kurulan güneş enerji santrali ve diğer yatırımların karbon ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik olduğu vurgulandı. Sıfır atık çalışmaları kapsamında yılda yaklaşık 3 bin ilkokul öğrencisi eğitimden geçiriliyor, pazarlardaki sebze ve meyve atıkları kompost tesislerinde değerlendiriliyor ve elde edilen ürünlerin bir kısmı hayvan yemine dönüştürülüyor.

Ayrıca atık toplama alanlarında biriken gazlardan elektrik üretimi yapılıyor, atıksu tesislerinde güneş enerjisi kullanılıyor ve Aksu ilçesinden merkeze getirilen suyun üzerine hem güneş enerji hem de hidro-elektrik santrali kurularak elektrik üretimi çeşitlendiriliyor. Bu adımlarla şehir, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimini azaltma hedefi doğrultusunda ilerliyor.

gelecek hedefleri:

Başdeğirmen, Isparta'nın yaşanabilir iller sıralamasında üst sıralarda yer aldığını, hava temizliği kriterlerinde de başarılı sonuçlar alındığını söyledi ve ücretsiz doğalgaz kurulum programının devam edeceğini belirtti. Belediye, hem doğrudan enerji tüketimini dönüştürmeye hem de eğitim ve altyapı yatırımlarıyla uzun vadede karbon ayak izini düşürmeye odaklanıyor.

Yerel uygulamaların COP31 gibi uluslararası platformlarda paylaşılmasıyla, Isparta'nın elde ettiği sonuçların diğer kentlere örnek teşkil etmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, bu tür uygulamalar sayesinde hem sosyal destek sağlandığını hem de hava kalitesi ve iklim hedeflerine katkı sunulduğunu vurguluyor.

Isparta Belediyesi 510 konuta ücretsiz doğalgaz sistemi kurdu, 2 bin ton kömürün havaya karışmasını önledi