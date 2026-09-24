İklim uygulama köprüsü yeni pilot ülkelerle uygulamaya odaklanıyor

New York toplantısında tanıtım:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile düzenlenen programda İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) girişiminin pilot uygulama grubunu açıkladı. Kurum’un moderatörlüğünü üstlendiği oturuma COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, COP32 Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, COP29 Azerbaycan Baş Müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ve Avustralya’dan Kushla Munro gibi uluslararası temsilciler katıldı.

Toplantıda COP31’in yaklaşımı olarak vurgulanan üç temel unsur; diyalog, uzlaşı ve aksiyon oldu. Kurum, bu yaklaşımın ülkelerin farklı ulusal koşullarını anlamaya, ortak çözümler üretmeye ve hedefleri sahada somutluğa dönüştürmeye hizmet edeceğini belirtti.

Köprünün işleyişi ve amaçları:

Tanıtımda Kurum, İklim Uygulama Köprüsü’nün yeni bir fon ya da mevcut kurumlara alternatif bir yapı olmadığını, aksine uluslararası destek mekanizmaları ile ülkelerin önceliklerini daha etkin bir şekilde buluşturmayı amaçlayan ülke odaklı bir girişim olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre köprünün temel işlevi, ülke düzeyinde belirlenmiş iklim hedefleri ve kalkınma önceliklerini uygulanabilir yatırım programlarına dönüştürmek ve bu programların finansmana erişimini kolaylaştırmak olacak.

Kurum, birçok ülkenin iklim hedeflerini ve stratejilerini bildiğini ancak uygulamaya geçmede yatırım hazırlığı ve finansmanla ilgili darboğazlarla karşılaşıldığını; Birleşmiş Milletler sistemi, kalkınma bankaları, iklim fonları, ikili ortaklar ve özel sektörün ise bu alanda önemli kapasite sunduğunu ifade etti. Köprünün tam da bu zamanlama ve eşleştirme sorununa çözüm üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Pilot ülkeler ve ortaklık beklentisi:

COP31 Başkanı Kurum, köprü ile çalışmaya başlayan ilk pilot grup olarak Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistanı duyurdu. Kurum, bu ülkelerin yalnızca hizmet alan değil, aynı zamanda mekanizmanın şekillenmesine katkı sağlayacak paydaşlar olacağını söyledi. Pilot ülkelerin deneyimleri, ihtiyaçları ve geri bildirimlerinin Köprü’nün uygulama tasarımında belirleyici rol oynayacağı belirtildi.

Toplantıda Birleşmiş Milletler sisteminin ve UNDP’nin küresel uzmanlığının yanı sıra Climate Promise: Forward kapsamındaki çalışmaların Köprü’ye önemli katkı sağlayacağı değerlendirildi. Finansman, Kurum tarafından taahhütlerle sonuçlar arasındaki köprü olarak tanımlandı; hükümetler, uluslararası kuruluşlar, kalkınma bankaları, iklim fonları, yatırımcılar ve özel sektörün ortaklık kurmaya davet edildiği bildirildi.

Panelde ayrıca İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar sunum yaptı; OECD nezdindeki temsilciler ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaştı. Kurum, Antalya’ya giderken amacın sadece bir girişim başlatmak olmadığını, ilk ülkelerle somut ilerleme kaydetmek ve COP31 sonrasında da sürdürülebilir bir miras bırakmak olduğunu ifade etti.

İzlenecek yol ve saha odaklı yaklaşım:

COP31’in Türkiye-Avustralya ortaklığı temelinde ilerleyen özgün bir girişim olduğuna dikkat çeken Kurum, Antalya’da önceliklerin hayata geçirilmesi, güçlü ortaklıkların kurulması ve sahada uygulanabilir sonuçlar üretilmesi hedefinin önümüzde olduğunu belirtti. Uygulamanın önündeki darboğazların birlikte aşılacağı, pilot ülkelerden başlayarak sahada sonuç üretmeye odaklanılacağı kaydedildi.

Kapanışta Kurum, ortakların katkı, deneyim ve finansman imkanlarıyla Köprüye aktif destek sunmasını beklediklerini belirterek, girişimin geniş katılımlı ve ülke odaklı bir uygulama platformu olmasını arzu etti ve İklim Uygulama Köprüsü’nün tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, NEW YORK’TA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) İLE BİRLİKTE DÜZENLENEN PROGRAMDA İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ’NÜN (BRIDGE) İLK GRUP PİLOT ÜLKELERİNİN ETİYOPYA, FİJİ, ENDONEZYA, PAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN OLACAĞINI AÇIKLADI.