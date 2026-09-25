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İklim uyumlu sulama yatırımı Muğla'nın sesini dünyaya duyurdu

Muğla'nın iklim değişikliğine uyum ve modern sulama hedefiyle yürüttüğü proje, 35. IPMA Küresel Proje Mükemmelliği'nde Bronz Ödül kazandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

İklim uyumlu sulama yatırımı Muğla'nın sesini dünyaya duyurdu

Muğla projesine uluslararası ödül

Muğla'da tarımsal sulamanın iklim değişikliğine uyumunu sağlamak ve modern sulama altyapılarına geçişi hızlandırmak amacıyla yürütülen proje, 35. IPMA Küresel Proje Mükemmelliği Ödülleri kapsamında Bronz Ödüle layık görüldü. Ödül töreni Japonya'nın Hiroşima kentinde yapıldı ve proje ekibi başarıyı yerinde karşıladı.

Hiroşima'daki ödül töreni:

Uluslararası alanda değerlendirilen proje, değerlendirme jürisinin sürdürülebilirlik, uygulama kalitesi ve iklim değişikliğine uyum yaklaşımını dikkate alması sonucunda ödül aldı. Proje heyeti, ödül töreninin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti ve ödülü kendisine takdim etti.

Vali ziyaretinde vurgulananlar:

Ziyarette heyeti Vali Akbıyık'a projeye ilişkin bilgi veren isimler arasında YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdür Vekili ve Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Esen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yeşilkaya, Muğla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Ali Şimşek, Ziraat Mühendisi Murat Tokdemir ve Tekniker Hacı Güloğlu yer aldı. Heyet, projenin uluslararası başarı sürecini ve ödülün kazanılma gerekçelerini valiye aktardı.

Vali Akbıyık, projenin Muğla tarımının sürdürülebilirliği ve kentin uluslararası tanıtımı açısından önemine dikkat çekerek, başta teknik personel ve mühendisler olmak üzere projede emeği geçenleri tebrik etti ve destek verenlere teşekkür etti. Proje heyeti, söz konusu Bronz Ödülü ilde sağlanan desteklerin bir uzantısı olarak Vali Akbıyık'a sundu.

Projede öncelikler ve yol haritası:

Projenin hedefleri arasında modern ve verimli sulama altyapılarının yaygınlaştırılması, çiftçilerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması ve su tasarrufu esasına dayanan uygulamaların geliştirilmesi bulunuyor. Yerel yönetim temsilcileri, bu tür örnek çalışmaları kentin kalkınması ve su kaynaklarının korunması açısından kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Uluslararası platformda elde edilen bu başarı, Muğla'nın tarımsal dönüşüm çabalarının ve iklim uyumuna yönelik uygulamalarının görünürlüğünü artırırken, benzer projeler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

MUĞLA’DA TARIMSAL SULAMANIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMUNU VE MODERN SULAMA ALTYAPISINA GEÇİŞİ...

MUĞLA’DA TARIMSAL SULAMANIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMUNU VE MODERN SULAMA ALTYAPISINA GEÇİŞİ HEDEFLEYEN PROJE, 35. IPMA KÜRESEL PROJE MÜKEMMELLİĞİ ÖDÜLLERİ’NDE (IPMA GLOBAL PROJECT EXCELLENCE AWARDS) BRONZ ÖDÜL’E LAYIK GÖRÜLDÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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