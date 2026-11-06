İklim zirvesi COP31 Antalya'da yaşayan sürdürülebilirlik laboratuvarı sunacak

Etkinlik modeli ve kapsamı:

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), sadece panellerde değil etkinliğin tüm işleyişinde sürdürülebilirliği uygulayacak. 190’dan fazla ülke temsilcisinin katılacağı zirve, ISO 20121 standartları doğrultusunda düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarını bütüncül şekilde hayata geçirecek.

Bu yaklaşım, COP31’i salt bir tartışma platformu olmaktan çıkarıp katılımcıların ve ziyaretçilerin sürdürülebilir uygulamaları doğrudan deneyimleyebileceği bir modele dönüştürüyor. Enerji kullanımı, atık yönetimi ve lojistikten gıda tedarik zincirine kadar etkinliğin her unsuru sürdürülebilirlik kriterleriyle şekillendirilecek.

Altı temel uygulama alanı:

COP31 alanında sürdürülebilirlik, altı ana başlıkta somutlaştırılacak. Bunlar arasında enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir kaynakların önceliklendirilmesi; atık yönetimi ve sıfır atık hedefleri; gıda tedariki ve yerel, sürdürülebilir üretim destekleri bulunuyor.

Diğer kritik alanlar ise katılımcıların ulaşımı ve etkinlik içi hareketliliğin düşük karbonlu çözümlerle sağlanması, zirve kapsamında inşa edilen yapıların etkinlik sonrası değerlendirilmesi ve yeniden kullanım planları ile organizasyonun genel Erişilebilirlik seviyesidir. Bu alt başlıklar, organizasyonun sahada nasıl işlediğini doğrudan gösteren uygulamalarla desteklenecek.

Özel sektör ve Yeşil Bölge deneyimi:

Özel sektör etkinliğin ayrılmaz bir parçası olacak; tematik paneller, teknoloji demo alanları, VR/AR deneyimleri, B2B buluşmaları, yatırımcı görüşmeleri ve start-up programları gibi etkinlikler düzenlenecek. Sanat çalışmaları ve uygulamalı sürdürülebilirlik çözümleriyle tasarlanan Yeşil Bölge, katılımcılara yenilikçi uygulamaları yerinde görme ve etkileşim fırsatı sunacak.

Erişilebilirlik: "Kimseyi geride bırakmama" ilkesi:

COP31’de erişilebilirlik, temel uygulama alanlarından biri olarak ele alınıyor. "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesi doğrultusunda engelsiz alan tasarımı, erişilebilir yönlendirme sistemleri, işaret dili tercümanları, sesli yönlendirme ve gerçek zamanlı altyazı desteği gibi çözümler hayata geçirilecek. Amaç, tüm katılımcıların konferansa eşit ve etkin katılımını sağlamaktır.

Bu kapsamlı uygulama paketi, COP31’i sadece iklim politikalarının konuşulduğu bir zirve olmaktan çıkarıp, sürdürülebilirlik pratiklerinin sahada test edildiği ve gözlemlendiği bir laboratuvara dönüştürecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ENERJİNİN NASIL KULLANILDIĞINDAN ATIĞIN NASIL YÖNETİLDİĞİNE, GIDANIN NEREDEN GELDİĞİNDEN, ORGANİZASYONUN NE KADAR ERİŞİLEBİLİR OLDUĞUNA KADAR DOĞRUDAN COP31'İN İŞLEYİŞİNDE GÖRÜLEBİLECEK.