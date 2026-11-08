iklim zirvesi öncesi Antalya'da kasımın ortasında sahil hareketliliği

Antalya'da kış gününde sahil canlılığı

Türkiye'nin ev sahibi olduğu COP31 İklim Zirvesi yarın Antalya'da başlayacak; zirve hazırlıkları sürerken kentte beklenmedik bir sahil hareketliliği yaşanıyor. Ülkenin birçok noktasında kış etkisini gösterdiği günlerde Antalya'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak kaydedildi.

Kasım ayı olması ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlasa da, özellikle Konyaaltı Sahili'nde güneşlenmek ve fotoğraf çekmek isteyenlerin sayısı dikkat çekti.

deniz suyu havadan sıcak:

Rüzgâr zaman zaman etkili olsa da sahilde deniz suyunun hava sıcaklığından daha yüksek olduğu gözlendi. Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ve yabancı turistler kıyıda güneşlenmeyi tercih ederken, kasım olmasına rağmen denize girenler de görüldü. Yetkililer ölçümlerde hava sıcaklığının yaklaşık 8 derece düştüğünü, buna rağmen deniz suyunun görece sıcak kaldığını belirtti.

gençlik kampı ve ziyaretçiler:

İstanbul'dan COP31 nedeniyle düzenlenen gençlik kampı kapsamında Antalya'ya gelenler de sahildeydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile kente gelen katılımcılardan Siyabe Yıldırım, "İstanbul'da şu anda sonbahar başlamış durumda. Akdeniz'in incisi Antalya'da insanlar denize giriyor. Biz de bu güzel havanın kıymetini bilip geziyoruz. Hava gerçekten çok güzel" diyerek izlenimlerini paylaştı.

Zirve öncesi kent merkezindeki bu beklenmedik sahil hareketliliği, hem yerel ekonomiye kısa süreli canlılık kazandırdı hem de ziyaretçilere kış ortasında nadir bir deniz deneyimi sundu. Fotoğraf çekenler ve güneşlenenlerin yoğunluğu, Antalya'nın mevsimsel değişkenliklere rağmen turizm cazibesini koruduğunu gösterdi.

Türkiye kışı yaşarken iklim zirvesinin merkezinde deniz keyfi