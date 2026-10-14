Dolar 49,4000 +0,06%
Euro 55,0974 -0,29%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.550,72 -1,26%
EUR/USD 1,1156 -0,42%
Brent Petrol 106,05 +0,34%
--°

İl ambulans servisinde yeni dönem: Dr. Burhan Çelik göreve başladı

Dr. Burhan Çelik, Zonguldak İl Ambulans Servisi başhekimliğine atandı; Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Acil-Afetler birimi yöneticileri ziyarette bulundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl ambulans servisinde yeni dönem: Dr. Burhan Çelik göreve başladı

İl ambulans servisinde yeni dönem: Dr. Burhan Çelik göreve başladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevinde değişiklik yapıldı. Daha önce görev yapan Dr. Abdulkadir Özdemirin Nevşehir'e atanmasının ardından, başhekimlik görevine Dr. Burhan Çelik getirildi.

görev değişikliği:

Atama kararıyla birlikte İl Ambulans Servisi yönetiminde yeni bir dönem başladı. Yapılan atamada kurum içi sorumlulukların devri ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amaçlandı.

hayırlı olsun ziyareti:

Dr. Burhan Çelik'e ilk hayırlı olsun ziyaretini Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Acil ve Afetler birimi yöneticileri ile birimde görev yapan sağlık çalışanları gerçekleştirdi. Heyette Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Uzman İbrahim Tarakçı ve birim personeli yer aldı.

Delegasyon, Dr. Burhan Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN DR. ABDULKADİR...

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN DR. ABDULKADİR ÖZDEMİR’İN NEVŞEHİR’E ATANMASININ ARDINDAN, BAŞHEKİMLİK GÖREVİNE DR. BURHAN ÇELİK ATANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti
images

Muğla'nın hayırsever hamisi Sıtkı Davut Koçman üniversitesinde yad edildi
images

Kira yükü her iki tarafı zora soktu: Adıyaman’da kiracı da ev sahibi de sıkıştı
images

Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa'da sokaklar göle döndü kepçeler hayat kurtardı

Kozan'da şimşek gösterisi geceyi aydınlattı

Yeni anayasa çağrısı: milletin temsilcilerinin hazırlayacağı kapsayıcı metin hedeflendi

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti