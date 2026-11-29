ziyaretin amacı ve kapsamı:

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek birimlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve personelden bilgi aldı.

görüşmelerde ele alınan konular:

Ergüder, görevli yetkililerle güvenlik, trafik ve asayiş konularında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Kent genelinde güvenlik ve trafik hizmetlerine ilişkin mevcut uygulamalar ve alınan önlemler toplantılarda gündeme geldi.

personel değerlendirmesi ve iletişim:

Toplantılarda personelin saha uygulamaları ve günlük çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu; saha çalışmalarının etkinliği ile koordinasyonun önemi ele alındı. Ziyaretler, birim içi iletişim ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler içerdi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, KAYNAŞLI ŞEHİT SABRİ ALTINBAŞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ İLE BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ.