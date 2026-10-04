İl emniyet müdürü Karaduman Söke ve Kuşadası'nda sahayı yerinde değerlendirdi

İlçe ziyaretlerinin öncelikleri:

Geçtiğimiz günlerde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Faruk Karaduman, ilçe teşkilatlarıyla doğrudan irtibat kurmak amacıyla Söke ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, ilçelerde yürütülen hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi alındı ve mevcut faaliyetlerin yerinde görülmesi sağlandı.

Söke ziyareti sırasında Karaduman, ilçe teşkilatının günlük emniyet hizmetleri, devriye planlamaları ve asayiş önlemleri hakkında bilgi aldı. Ardından Kuşadası'ndaki görüşmelerde ise özellikle turizm kaynaklı nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uygulanan güvenlik tedbirleri ve koordinasyon mekanizmaları değerlendirildi.

saha tespitleri ve değerlendirmeler:

Ziyaretlerde Karaduman, teşkilat mensuplarıyla yaptığı görüşmelerde sahadaki uygulamaların etkinliğini, kaynak kullanımını ve ihtiyaçları yerinde tespit etti. Söke ve Kuşadası gibi nüfus hareketliliğinin yüksek olduğu ilçelerde yapılan değerlendirmeler, bölgesel güvenlik önceliklerinin netleştirilmesine katkı sağladı.

İl Emniyet Müdürü'nün temasları, emniyet teşkilatının işleyişine ilişkin doğrudan bilgi edinmeyi ve sahadaki uygulamaların iyileştirilmesine yönelik adımların planlanmasını hedefliyor. Ziyaretlerin ardından yapılan değerlendirmelerde, ilçelerin mevcut kapasitesi ve olası ihtiyaç alanları hakkında notlar alındı.

ilerleyen süreçte beklentiler:

Karaduman'ın ilçe teşkilatlarıyla sürdüreceği temasların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, Aydın genelindeki emniyet teşkilatı içindeki koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki uygulamaların eşgüdümlü şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Ziyaretler, yerinde yaptığı değerlendirmelerle ilçelerdeki güvenlik çalışmalarının görünürlüğünü ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE BAŞLAYAN FARUK KARADUMAN, İLÇE TEŞKİLATLARINA YÖNELİK ZİYARETLERİ KAPSAMINDA SÖKE VE KUŞADASI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET EDEREK İLÇELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.