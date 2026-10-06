İl millî eğitim müdürü Sinan Aydın, Cengiz Topel İlkokulunda eğitim ve değerlendirme turu

İl millî eğitim müdürü Sinan Aydın’ın okul ziyareti

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cengiz Topel İlkokulunu ziyaret ederek okul idaresi ve öğretmenlerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

sınıflarda gözlem ve öğrenci buluşmaları:

Aydın, sınıfları dolaşarak ders işleyişini ve eğitim ortamlarını yakından inceledi. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçleri ve okul yaşamına ilişkin gözlemlerini dinledi.

Gözlemler sırasında ders materyallerinin kullanımı, sınıf düzeni ve öğrencilerin ders etkinliklerine katılımı değerlendirilerek uygulamadaki güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar not alındı.

öğretmenlerle değerlendirme ve görüş alışverişi:

Öğretmenler odasında Aydın, eğitimcilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar, yürütülen projeler ve ihtiyaçlar üzerine görüş ve önerilerini dinledi. Görüş alışverişi esnasında öğretmenlerin sahadan gelen geri bildirimleri değerlendirildi.

Ziyaret, yapılan değerlendirmeler ve önerilerin paylaşılmasının ardından tamamlandı; Aydın, okulun eğitim kalitesinin artırılmasına dönük desteğin ve takip sürecinin devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, CENGİZ TOPEL İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.