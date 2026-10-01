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İl müdüründen anlamlı ziyaret: 114 yaşındaki Salli Nine torunlarının torununu gördü

Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, İspir'de yaşayan 114 yaşındaki Salli Nineyi evinde ziyaret etti; torunlarının torunlarını görmenin sevincini paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl müdüründen anlamlı ziyaret: 114 yaşındaki Salli Nine torunlarının torununu gördü

İl müdüründen anlamlı ziyaret: 114 yaşındaki Salli Nine torunlarının torununu gördü

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İspir ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Salli Nine'yi evinde ziyaret etti. Aykut, asırlık çınarları yalnız bırakmadıklarını belirterek aile ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin ayrıntıları:

İl Müdürü Aykut, Salli Nine ve yakınlarıyla yakından ilgilenip sağlık ve günlük yaşam koşullarını konuştu. Ziyarete ilişkin açıklamalarında Aykut şu ifadeleri kullandı: "114 yaşındaki, torunlarının torunlarını gören Salli Ninemizi İspir ilçesinde ziyaret ettik. Bir asrı aşan yaşamıyla, tecrübesiyle bizlere ilham veren büyüğümüze sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz. Koca Çınarlarımızın her zaman yanındayız."

Aileyle sohbet ve hatıra fotoğrafı:

Ziyaret, Salli Nine ve yakınlarının memnuniyet ifadeleriyle devam etti; sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Aykut'un sözleri ve ziyaretin samimi atmosferi, ilçede yaşayan yaşlı bireylerin toplum hafızasındaki önemine dikkat çekti.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HASAN AYKUT, İSPİR İLÇESİNDE YAŞAYAN 114 YAŞINDAKİ...

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HASAN AYKUT, İSPİR İLÇESİNDE YAŞAYAN 114 YAŞINDAKİ SALLİ NİNEYİ EVİNDE ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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