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İl müdürünün oğlu görkemli düğünle evlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan’ın oğlu Tohan ile Gökçe Taşçı, Ankara Çankaya’da düzenlenen görkemli düğünde evlendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl müdürünün oğlu görkemli düğünle evlendi

düğün töreni:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan’ın oğlu Tohan ile Gökçe Taşçı, Ankara’nın Çankaya ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Davetliler ve ailelerin katıldığı törende genç çift, yakınlarıyla birlikte gece boyunca kutlama yaptı.

şahitler ve katılımcılar:

Genç çiftin nikâh şahitliğini AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Ankara Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu üstlendi. Törene Bilecik’ten AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile çeşitli kurum müdürleri katıldı.

Ayrıca töre nde AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Ekrem Yüce ve MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Hüseyin Altınok da davetliler arasındaydı. Nikâhın ardından çift, aileleri ve misafirleriyle birlikte eğlendi; Bilecik’ten çok sayıda protokol mensubunun çiçek gönderdiği gözlendi.

İL MÜDÜRÜ İLHAN&#039;IN MUTLU GÜNÜ

İL MÜDÜRÜ İLHAN'IN MUTLU GÜNÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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