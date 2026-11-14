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İl sağlık müdürüne sivrihisarlılardan teşekkür

Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği, Sivrihisar’a yapılan sağlık yatırımları nedeniyle İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’ye teşekkür belgesi verdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

İl sağlık müdürüne sivrihisarlılardan teşekkür

Sivrihisarlılar dernek yönetimi sağlık müdürünü ziyaret etti

Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği (ES SİVDER) Başkanı İsmail Arslan ile dernek yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilçeye sunulan sağlık hizmetleri ve yapılan yatırımlar ele alındı.

Yatırımlar ve hizmetler:

Doç. Dr. Bildirici, Sivrihisar için yürütülen sağlık projelerine ilişkin bilgi verdi. Bildirici; Sivrihisar Devlet Hastanesinin ve Aile Sağlığı Merkezi binasının yaptırılarak hizmete açıldığını, birçok branşta hekim atamalarının gerçekleştirildiğini ve devlet hastanesinin tam teşekküllü hastane haline getirildiğini belirtti. Ayrıca acil merkezinin yapılması için arsa temini gibi çalışmalardan söz etti.

Teşekkür belgesinin takdimi:

Ziyaretin sonunda ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan, Sivrihisarlılar adına Doç. Dr. Yaşar Bildirici’ye teşekkür belgesini takdim etti. Takdim, ilçeye yapılan sağlık yatırımlarının yerel temsilcilerce takdir edildiğini gösterdi.

ES SİVDER BAŞKANI İSMAİL ARSLAN VE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ....

ES SİVDER BAŞKANI İSMAİL ARSLAN VE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ'Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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