Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı:
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sakarya Valiliği'nde görev değişikliği gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, mevcut Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın İçişleri Bakanlığı emrine alındığı bildirildi.
Yeni atama ve yetki devri:
Kararname kapsamında, Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya Valiliği görevine atandı. Atama metni Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.
İdari düzenleme ve yer değiştirme:
Yayınlanan kararla birlikte Sakarya'daki valilik görevine ilişkin resmi işlem tamamlanmış oldu; Rahmi Doğan İçişleri Bakanlığı emrine alınırken yerine Ekrem Canalp atandı.
SAKARYA VALİLİĞİ'NE ATANAN EKREM CANALP
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