İlçe okulunun tek denemede çalıştırdığı devre TEKNOFEST’te Türkiye birinciliği getirdi

Kaynarca ekibi ilk katılımlarında ulusal başarıya imza attı

Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk kez katıldıkları TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Rakip ekiplerin çalıştıramadığı karmaşık devre şemasını, final aşamasında tek denemede sorunsuz çalıştırmaları jüri ve izleyiciler tarafından dikkat çekti.

projenin konusu ve final etabında yaşananlar:

Takımın danışman öğretmeni Ahmet Gürcan projenin temelini ve yarışma sürecini şöyle anlattı: İlk etapta okulda bir video çekimi için bir proje geliştirdik; bir mobilya atölyesindeki daire testereyi simüle ederek uzaktan başlatıp güvenli bir mesafeden kesme işlemi bitince otomatik olarak durmasını sağlayan bir çalışma yaptık. Bu proje sisteme yüklenip kabul edildi ve finale kaldık.

Finalde verilen görev ise zaman ayarlı çalıştırma ve dinamik frenleme üzerine kurulu, daha karmaşık bir devreydi. Gürcan, "Bilinmedik bir devreydi, bizim yaptığımızı başka hiçbir takım çalıştırmadı. Çocuklar şemaya bakarak ne gördülerse birebir uyguladılar ve devre sorunsuz bir şekilde tek denemede çalıştı" diye konuştu.

öğrencilerin gözünden yarışma deneyimi ve gelecek planları:

Takım üyeleri yaşadıkları heyecanı ve eğitimin katkısını paylaştı. Emine Falıdüz, yarışma atmosferinin etkisinden söz ederek, "TEKNOFEST yarışmasına ilk defa katıldık. ... Birinci olduktan sonra ilk başta inanamadım. ’Nasıl oldu, nasıl yaptık’ dedim" şeklinde duygularını aktardı ve yurtdışında eğitim alıp sonra Türkiye'ye dönerek hizmet etmek istediğini belirtti.

Hamza Ateş, derslerde gördükleri pano uygulamalarının finale hazırlıkta işlerini kolaylaştırdığını vurguladı: "Pano derslerini 11. sınıfta zaten görmüştük. TEKNOFEST’de bu yüzden çok zorlanmadık. Bildiğimiz şeyleri yaptık." Deniz Aslıyüce ise meslek lisesine dair önyargıların okulda yıkıldığını söyleyerek, meslek lisesi ve özellikle elektrik bölümünü tavsiye etti: "Meslek lisesini gördüğümde başta bir korkmuştum... Geldiğimde gördüm ki dersleri mükemmel işliyorlar. Benden sonraki nesillere tavsiyem meslek lisesi okumaları."

Gürcan, TEKNOFEST deneyiminin öğrenciler için hem mesleki hem de kültürel kazanımlar getirdiğini belirtti. Yarışma sürecinde öğrencilerin Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı keşfetme fırsatı bulduklarını, bu iki haftanın öğrenciler için unutulmaz bir anı olduğunu vurguladı. Ayrıca okulda verilen eğitimin Türkiye standartlarında ve üzerinde olduğunu ifade ederek, yarışma için uzun süre hazırlanmamalarına rağmen süreci takip edip güvenle uyguladıklarını anlattı.

Okulun ilçe şartlarında başlayan eğitimin, doğru yönlendirme ve uygulamalı çalışma ile ulusal ölçekte başarıya dönüştüğü bu örnek, mesleki eğitimin pratik kazanımlarının ve şema-okuma, standartlara uygun uygulama becerisinin önemini bir kez daha gösterdi.

Rakiplerin çalıştıramadığı devreyi tek denemede çalıştırarak TEKNOFEST'de birinci oldular