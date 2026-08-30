İlçelerde anma ve tören: Konya’da 30 Ağustos coşkusu

ilçe meydanlarında 30 ağustos coşkusu:

Konya'nın Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Kulu ve Karapınar ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle anıldı. İlçe merkezlerindeki törenlerde protokol mensupları, gaziler ve vatandaşlar bir araya geldi.

ortak tören uygulamaları:

Beyşehir'de tören, Beyşehir Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Hüyük ve Derebucak'ta da anıt alanlarındaki programlarda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Her iki ilçede de törenlerin ardından ilçe yöneticileri makamlarında tebrikleri kabul etti.

kulu ve karapınar özelinde ziyaretler ve anmalar:

Kulu'da Anıt Meydanı'ndaki programın ardından Kaymakam Canpolat ve Belediye Başkanı Sertdemir kaymakamlık makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti. Kutlama kapsamında Kaymakam Canpolat ve Belediye Başkanı Sertdemir, Kıbrıs Gazisi Mahmut Atçeken'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Heyet daha sonra Karacadağ Mahallesi'ne geçerek şehit Yücel Taş'ın kabrini ziyaret edip dua etti ve şehit yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Karapınar'da ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunumu sonrası şehitler rahmet ve minnetle anıldı; törende günün anlamına ilişkin şiirler de okundu.

İlçe törenleri, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı gibi ortak ritüeller üzerinden birlik, hafıza ve milli değerlerin korunması temalarını ön plana çıkardı; yerel protokol ile vatandaşların katılımı, 30 Ağustos'un toplumsal bellekteki yerini yeniden vurguladı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.