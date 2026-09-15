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İlçelere uzanan tır: Halk Et mobil satışla ete erişimi kolaylaştırıyor

Halk Et Mobil Satış Tırı, ANET aracılığıyla haftanın 7 günü Antalya ilçelerinde uygun fiyatlı, sağlıklı ve yerel üreticiden temin edilen et satıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İlçelere uzanan tır: Halk Et mobil satışla ete erişimi kolaylaştırıyor

Antalya'nın ilçelerine haftanın yedi günü hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ANET bünyesinde yürütülen Halk Et Projesi kapsamında hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırı ile ilçelerde yaşayan vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünleri ulaştırıyor. Mobil tır, özellikle sabit Halk Et mağazalarına ulaşamayan vatandaşların erişimini kolaylaştırmak üzere haftanın her günü farklı bir noktada satış yapıyor.

Proje, hem tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor hem de yerel üreticiyi doğrudan destekliyor. ANET tesislerinde veteriner hekim gözetiminde işlenen et ürünleri, hijyen ve sağlık standartlarına uygun şekilde tüketiciye sunuluyor; bu da mobil satışın güvenilirliğini artırıyor.

2026 satış rakamları ve günlük hat programı:

Mobil satış ağı 2026 yılı içinde önemli bir talep gördü; tır aracılığıyla yıl içinde toplam 321 ton 443 kilogram et satışı gerçekleştirildi. Halk Et Mobil Satış Tırı'nın ilçelere uğradığı günler şu şekilde sıralanıyor: pazartesi Kemer, salı Elmalı, çarşamba Korkuteli, perşembe Demre, cuma Kumluca, cumartesi Finike ve pazar Kaş.

Yerel üretici desteği ve proje geçmişi:

2019 yılında başlayan Halk Et Projesi, Antalyalı hayvan yetiştiricilerinden doğrudan temin edilen etlerle yerel ekonomiye katkı sağlıyor. ANET'in üretim süreçlerinde veteriner hekim denetimi ve sağlıklı işleme koşulları ön planda tutuluyor; bu sayede mobil tır üzerinden sunulan ürünler de aynı kalite standartlarında vatandaşın ayağına getiriliyor.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan mobil satış tırları, ilçe merkezlerinde ve belirlenen noktalarda erişimi kolaylaştırarak uygun fiyatlı ve güvenilir ete ulaşımı yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ET ÜRÜNLERİNİ ANET BÜNYESİNDE HİZMET...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ET ÜRÜNLERİNİ ANET BÜNYESİNDE HİZMET VEREN HALK ET MOBİL TIRI ARACILIĞIYLA İLÇELERDE VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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