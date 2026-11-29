olayın gelişimi:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki İldem Park AVM’de akşam saatlerinde bir kavga çıktı. Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi, Gün Sazak Caddesi üzerindeki AVM’nin yemek katında gerçekleşti.

yer ve yaralı:

Kavga sırasında C.A. (33) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumu fark edenlerle birlikte ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve önceki olay:

Olay yerinde yapılan incelemeler ve güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu polis ekipleri, kavganın şüphelisini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, birkaç gün önce aynı AVM’de çıkan başka bir kavgada tüfekle vurulan 1 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN İLDEM PARK AVM'DE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANAN 1 KİŞİ YARALANDI.