İlhan Fakılı siyah-beyaz formayla ilk golünü attı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Maçta siyah-beyazlı ekipte sezon başında kadroya katılan oyunculardan İlhan Fakılı ilk kez fileleri havalandırdı.

golle buluşma anı:

İlhan Fakılı karşılaşmaya yedek başladı; 71. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna giren oyuncu, 73. dakikada Junior Olaitan'ın pasını gole çevirerek siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydetti.

ilk golün önemi:

Bu gol, İlhan Fakılı'nın Beşiktaş formasıyla kaydettiği ilk resmi skor olarak kayda geçti ve oyuncunun kadroya yaptığı katkıyı somutlaştırdı.

BEŞİKTAŞ’IN HÜCUM OYUNCUSU İLHAN FAKILI, SİYAH-BEYAZLI FORMA İLE İLK GOLÜNÜ ÇORUM FK AĞLARINA GÖNDERDİ.