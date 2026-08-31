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İlhan Fakılı siyah-beyaz formayla ilk golünü attı

Beşiktaş'ın yeni kadro oyuncusu İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig 3. haftada Çorum FK karşısında 71'de oyuna girip 73'te Junior Olaitan'ın pasıyla ilk golünü kaydetti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlhan Fakılı siyah-beyaz formayla ilk golünü attı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Maçta siyah-beyazlı ekipte sezon başında kadroya katılan oyunculardan İlhan Fakılı ilk kez fileleri havalandırdı.

golle buluşma anı:

İlhan Fakılı karşılaşmaya yedek başladı; 71. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna giren oyuncu, 73. dakikada Junior Olaitan'ın pasını gole çevirerek siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydetti.

ilk golün önemi:

Bu gol, İlhan Fakılı'nın Beşiktaş formasıyla kaydettiği ilk resmi skor olarak kayda geçti ve oyuncunun kadroya yaptığı katkıyı somutlaştırdı.

BEŞİKTAŞ’IN HÜCUM OYUNCUSU İLHAN FAKILI, SİYAH-BEYAZLI FORMA İLE İLK GOLÜNÜ ÇORUM FK AĞLARINA...

BEŞİKTAŞ’IN HÜCUM OYUNCUSU İLHAN FAKILI, SİYAH-BEYAZLI FORMA İLE İLK GOLÜNÜ ÇORUM FK AĞLARINA GÖNDERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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