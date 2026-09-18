İlhan Palut: Adil’in yükselişi takım disiplini ve emeğin karşılığı

Maç değerlendirmesi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Kasımpaşa ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. Palut, karşılaşmanın milli ara öncesi önemine dikkat çekerek "Milli ara öncesi önemli bir maçtı. İyi başlayamadığımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Palut, ilk yarıda 25 dakikada pozisyonlu bir oyun sergilediklerini, sonlarda Kasımpaşa'nın dengeyi sağladığını belirtti: "Rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı dengeli oyun oldu. Beraberliğin adaletli olarak görülebileceği bir karşılaşma ama bir takım kazanacaksa da bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu." Teknik adam, üçüncü bölgeyi daha tehdit edici kullanmaları gerektiğini ve gole çevrilebilecek pozisyon üretme eksikliğinin maçın belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

Adil Demirbağ’ın milli seçilmesi:

Palut, milli takıma davet edilen Adil Demirbağ için duygularını şöyle özetledi: "Adil’in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplinini ben gördüm ve bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. Tebrik ediyorum, inşallah devamı gelir." Teknik direktör, oyuncunun süregelen çabasının karşılığını bulmasının hem bireysel hem de takım açısından değerli olduğunu vurguladı.

Milli ara ve takım planları:

Palut, kadroda çok sayıda milli oyuncu bulunduğunu ve bunun takım dinamiklerine etkisini değerlendirdi: "Çok fazla milli oyuncumuz var. Maç temposu eksik olan Bardhi, Masuaku gibi oyuncularımız milli takımlara gidecek. Oradaki maç ritimleri önemli olacak." Ayrıca, yurtdışı ve farklı millî takımlara giden isimlerin aradaki antrenman ve maçlarla takım seviyesine dönmesinin fırsat olarak görüleceğini belirtti: "Dompe, Mostafa Mohamed gibi oyuncuların bu dönemde yapacağı antrenmanlarla takım seviyesine çıkmaları için fırsat olarak göreceğiz."

Son olarak Palut, milli aradan sonra taraftara daha istekli ve atak bir Konyaspor izlettirmek istediklerini söyledi ve oyuncularını kutlayıp Kasımpaşa’ya başarı diledi: "Milli aradan sonra daha agresif bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Kasımpaşa’ya da başarılar diliyorum."

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, milli takıma seçilen Adil Demirbağ ile ilgili, "Adil'in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplinini ben gördüm ve bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. Tebrik ediyorum, inşallah devamı gelir" dedi.