Ilıca'nın prestij aksında yeni fırsat: Aziziye'den lüks kentsel dönüşüm konutları ihale ile satışta

Aziziye Belediyesi satışa çıkarıyor:

Aziziye Belediyesi, Ilıca Mahallesi'nin en değerli lokasyonlarında yer alan kentsel dönüşüm projelerini açık teklif usulüyle satışa sunuyor. Projede 2+1 ve 3+1 tipinde, yüksek yaşam standartlarına uygun konutlar yer alıyor ve 3 milyon 150 bin liradan başlayan fiyatlarla yatırımcıların ve oturum amaçlı alıcıların beğenisine çıkıyor.

konutların özellikleri ve yatırım potansiyeli:

İlçenin gelişim aksında konumlanan bu konutlar, hem konum hem de proje niteliği açısından bölgenin yatırım potansiyelini yükselten fırsatlar arasında gösteriliyor. Konutlar, Ilıca Mahallesi'nin prestijli aksında yer alması sayesinde uzun vadede değer artışı beklentisi taşıyor. Hem kira geliri hem de sermaye kazanımı hedefleyen alıcılar için öne çıkan alternatifler arasında bulunuyor.

ihale takvimi ve usulü:

Satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17. ve 45. maddelerine göre, tamamen şeffaf bir ortamda ve açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale işlemleri 7-8-9 Ekim 2026 tarihlerinde, Ilıca Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi salonunda saat 10:00'da başlayacak. İhale takvimine göre; 07 Ekim 2026 Çarşamba günü A Blok, 08 Ekim 2026 Perşembe günü B Blok, 09 Ekim 2026 Cuma günü ise 12693 ada, 8 parsel üzerindeki konutların satışları tamamlanacak.

başvuru koşulları ve şartname temini:

İhaleye katılmak isteyenler, ihale saatinden önce gerekli evraklarını tamamlamalıdır. Talep edilen belgeler arasında ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı sureti, satış bedelinin %3'ü oranındaki geçici teminat makbuzu veya banka dekontu ile Türkiye'de tebligat adresini gösterir belge yer alıyor. İhaleye ilişkin tüm ayrıntılar ve şartlar, Ilıca Termal A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden temin edilebilen şartnamede belirtilmiştir; şartname bedeli 2.000,00 TL olarak duyuruldu.

İhale süreçleri ve satış koşullarıyla ilgili olarak alıcıların önceden hazırlıklı olması, belgelerini eksiksiz sunması ve şartnameyi dikkatle incelemesi öneriliyor. Bu adım, hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de rekabetçi teklif hazırlama açısından kritik önem taşıyor.

AZİZİYE BELEDİYESİ, ILICA MAHALLESİ’NİN EN PRESTİJLİ LOKASYONLARINDA YER ALAN LÜKS KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARINI 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA AÇIK TEKLİF USULÜYLE SATIŞA ÇIKARIYOR.