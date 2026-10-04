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Ilıksu'da kaybolan balıkçı için deniz ve kara araması sürüyor

Zonguldak Ilıksu'da kaybolan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için gece başından beri sahil güvenlik ve jandarma deniz ve kara araması yapıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ilıksu'da kaybolan balıkçı için deniz ve kara araması sürüyor

Arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak Ilıksu mevkisinde balık tutmak için bölgeye gittiği öğrenilen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için başlatılan arama çalışmaları geceden bu yana sürüyor.

ihbar ve başlatılan çalışmalar:

Ailesi uzun süre kendisinden haber alamayınca gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde, jandarma ekipleri ise karadan arama faaliyetlerine başladı.

buluntular ve olası senaryo:

Ekipler, Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerin bölgedeki olduğu bilgisini aldı; ayrıca kişinin aracının da mevkide park halinde olduğu görüldü. Bu bulgular üzerine, Yılmaz'ın denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durularak arama gece boyunca sürdürüldü.

Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini bildirirken, bölgedeki arama faaliyetlerinin deniz ve kara unsurlarıyla koordineli şekilde sürdüğü kaydedildi.

Kayıp balıkçı için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

Kayıp balıkçı için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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