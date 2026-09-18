Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

ilk alışverişte güven kazanıp sonraki ödemeleri yapmayan altı kişi tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilk alışverişte ödeme yapıp güven kazandıktan sonra sonraki alımlarda ödeme yapmayan 6 kişi, üç ilde yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

ilk alışverişte güven kazanıp sonraki ödemeleri yapmayan altı kişi tutuklandı

ilk alışverişte güven kazanıp sonraki ödemeleri yapmayan altı kişi tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlardan zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan alımı yapan şüphelilerin, ilk alışverişlerde bedelleri eksiksiz ödeyerek güven sağladıkları; ancak sonraki alımlarda çeşitli bahanelerle ödemeleri gerçekleştirmedikleri tespit edildi. Olayların artması üzerine Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

soruşturmanın seyri:

Jandarma ekipleri, Bozdoğan ve çevre ilçelerde meydana geldiği değerlendirilen vakalar üzerinde çalışma yürüttü. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler başlangıçta yapılan ödemelerle satıcıların güvenini kazanıyor; daha sonra ürün ve hayvan bedellerini ödememek için geciktirme, bahane üretme veya muhtemel farklı yollar tercih ediyordu. Bu yöntem soruşturma ekiplerince ortak davranış biçimi olarak değerlendirildi.

operasyon ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak 15 Eylül 2026 tarihinde Aydın, Manisa ve Denizli illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) isimli toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; operasyon kapsamında ayrıca 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük üreticilerin ticari ilişkilere karşı dikkatli olması gerektiğini; ön ödeme, yazılı anlaşma ve alım-satım kayıtlarının önemini bir kez daha gösterdi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE VATANDAŞLARDAN ZEYTİNYAĞI, KURUYEMİŞ VE HAYVAN ALIMI YAPARAK İLK...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE VATANDAŞLARDAN ZEYTİNYAĞI, KURUYEMİŞ VE HAYVAN ALIMI YAPARAK İLK ALIŞVERİŞLERDE ÖDEMELERİ EKSİKSİZ GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA GÜVEN KAZANDIKLARI, SONRAKİ ALIMLARDA İSE ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ÖDEME YAPMADIKLARI TESPİT EDİLEN 6 ŞÜPHELİ, AYDIN, MANİSA VE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü