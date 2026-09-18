ilk alışverişte güven kazanıp sonraki ödemeleri yapmayan altı kişi tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlardan zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan alımı yapan şüphelilerin, ilk alışverişlerde bedelleri eksiksiz ödeyerek güven sağladıkları; ancak sonraki alımlarda çeşitli bahanelerle ödemeleri gerçekleştirmedikleri tespit edildi. Olayların artması üzerine Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

soruşturmanın seyri:

Jandarma ekipleri, Bozdoğan ve çevre ilçelerde meydana geldiği değerlendirilen vakalar üzerinde çalışma yürüttü. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler başlangıçta yapılan ödemelerle satıcıların güvenini kazanıyor; daha sonra ürün ve hayvan bedellerini ödememek için geciktirme, bahane üretme veya muhtemel farklı yollar tercih ediyordu. Bu yöntem soruşturma ekiplerince ortak davranış biçimi olarak değerlendirildi.

operasyon ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak 15 Eylül 2026 tarihinde Aydın, Manisa ve Denizli illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) isimli toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; operasyon kapsamında ayrıca 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük üreticilerin ticari ilişkilere karşı dikkatli olması gerektiğini; ön ödeme, yazılı anlaşma ve alım-satım kayıtlarının önemini bir kez daha gösterdi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE VATANDAŞLARDAN ZEYTİNYAĞI, KURUYEMİŞ VE HAYVAN ALIMI YAPARAK İLK ALIŞVERİŞLERDE ÖDEMELERİ EKSİKSİZ GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA GÜVEN KAZANDIKLARI, SONRAKİ ALIMLARDA İSE ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ÖDEME YAPMADIKLARI TESPİT EDİLEN 6 ŞÜPHELİ, AYDIN, MANİSA VE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANARAK TUTUKLANDI.