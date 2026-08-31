İlk çeyrekte ev sahibi üstünlüğü: Beşiktaş 15. dakikada öne geçti

Beşiktaş evinde erken üstünlük sağladı
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.
ilk 15 dakikada durum:
Müsabakada 15. dakika geride kalırken siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Erken gelen gol, ev sahibi ekip için maçın kontrolünü etme ve tempoyu belirleme fırsatı sunuyor; Çorum FK ise ilerleyen bölümlerde dengeyi sağlamak için tepki arayacak.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA SİYAH-BEYAZLILARIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.
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