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İlk çeyrekte ev sahibi üstünlüğü: Beşiktaş 15. dakikada öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaştı; 15. dakikada gelen golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlk çeyrekte ev sahibi üstünlüğü: Beşiktaş 15. dakikada öne geçti

Beşiktaş evinde erken üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

ilk 15 dakikada durum:

Müsabakada 15. dakika geride kalırken siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Erken gelen gol, ev sahibi ekip için maçın kontrolünü etme ve tempoyu belirleme fırsatı sunuyor; Çorum FK ise ilerleyen bölümlerde dengeyi sağlamak için tepki arayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA SİYAH-BEYAZLILARIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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