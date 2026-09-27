İlk haftada son saniye üzüntüsü yaşayan Karşıyaka

maç özeti:

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom ile karşılaştı. İzmir temsilcisi son periyoda önde girse de maçın son anlarında yediği basketle 73-72 mağlup oldu. Karşılaşma, tek sayılık fark ve son saniye vuruşunun belirlediği bir skora sahne oldu.

Maça istenilen hücum ritmiyle başlayamayan Karşıyaka, ilk bölümde rakibe erken üstünlük kurma şansı tanıdı. Orta bölümlerde top paylaşımında ve savunmadaki artışla oyun dengelendi; hızlı hücumdan fırsatlar bulundu ve yeşil-kırmızılı ekip tempoyu yakaladı. Ancak son çeyrekte bazı organizasyon problemleri ve doğru şut seçimi eksiklikleri ön plana çıktı, bu da İstanbul deplasmanında galibiyeti kaçırmalarına neden oldu.

maçın istatistikleri ve kritik anlar:

Karşıyaka'nın savunmada genel olarak güçlü bir görüntü verdiği, hücum verimliliğinde ise dalgalanmalar yaşandığı göze çarptı. Markovic'in vurguladığı verimlilik rakamlarına göre ev sahibi takımın 88, Karşıyaka'nın ise 74 verimlilik puanı bulunuyor. Maçın ilerleyen dakikalarında her hücumun değer kazandığı anlar yaşandı; takımın son bölümde daha organize olması ve topu paylaşması gerektiği açığa çıktı.

Markovic'in değerlendirmesi:

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, maç sonrası yaptığı değerlendirmede hücum başlangıcındaki yetersizliklerin maçın gidişatını etkilediğini söyledi. Hazırlık dönemine kıyasla son antrenmanlarda gelişim gösterdiklerini belirten Markovic, 'Yaptığımız hataların farkındayız' ifadesini kullandı ve takımın performansından genel olarak memnun olduğunu aktardı.

Deneyimli çalıştırıcı, Türk Telekom maçını geride bırakarak önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı ve birlikteliği koruyup Karşıyaka'yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti. Sezona galibiyetle başlayamamanın hayal kırıklığı yarattığını ancak takımın potansiyeline inandığını sözlerine ekledi.

KARŞIYAKA BASKETBOL BAŞANTRENÖRÜ NENAD MARKOVİC