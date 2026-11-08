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İlk iki seti alan Kayseri geri dönüşe direnemedi: Kahramanmaraş 3-2 kazandı

Kayseri temsilcisi KVK Cimnastik, 2-0 öne geçtiği maçı çeviremeyen Kahramanmaraş'a 3-2 yenildi; maç Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlk iki seti alan Kayseri geri dönüşe direnemedi: Kahramanmaraş 3-2 kazandı

Maç özeti:

KVK Cimnastik Spor Kulübü, evinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye karşısında maçın ilk iki setini alarak 2-0 öne geçti. Ancak konuk ekip üst üste gelen setlerle maçı çevirdi ve 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşma Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynandı; hakemler Ömer Açıcı ve Betül Söğüt idi.

Setlerin gelişimi:

Setler sırasıyla şöyle sonuçlandı: 1. Set: 26-24 (Kayseri Cimnastik lehine), 2. Set: 25-13 (Kayseri Cimnastik lehine), 3. Set: 23-25 (Kahramanmaraş lehine), 4. Set: 20-25 (Kahramanmaraş lehine), 5. Set: 13-15 (Kahramanmaraş lehine). Maçın ivmesi ikinci yarıda değişti ve Kahramanmaraş geri dönüşü tamamladı.

Kadrolar:

KVK Cimnastik Spor Kulübü: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur İşler, Meltem, Asya Kaya, Eda, İkra.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Yasmin Taşan, Aleyna Çelik, Ayşegül Külüşlü, Esra, Hiranur Demircan, Nuray, Elvan Alpar, Zeynep Su, Ayça Mine Özen, Yaren Azra Gedikbaş, Zeynep Su Demir, Melisa Sevinç, Esra Vural.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP 9 .HAFTASINDA KVK CİMNASTİK SPOR...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP 9 .HAFTASINDA KVK CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÖNÜNDE 2-0 ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN SALONDAN 3-2 MAĞLUBİYETLE AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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