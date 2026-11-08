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İlk kar Bitlis kent merkezine ulaştı

Bitlis'te günler süren sağanakların ardından başlayan mevsimin ilk karı, akşam saatlerinde yükseklerden şehir merkezine kadar ulaştı ve kış hissedildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:05

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Aslı Han

İlk kar Bitlis kent merkezine ulaştı

Bitlis'te mevsimin ilk karı kent merkezine indi:

Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Daha önce yalnızca yüksek kesimlerde görülen mevsimin ilk karı, bu kez kent merkezine kadar inerek vatandaşlara kışın gelişini hissettirdi. Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, karın ulaşmasıyla beraber havada belirgin bir soğuma kaydedildi.

Yerel halk, özellikle akşam saatlerinde başlayan kar yağışını izlerken mevsimin ilk izlerini görmekten söz etti. Yüksek kesimlerde önceden etkili olan yağışların bu dönemde kar formunda devam etmesi, iklim koşullarındaki değişkenliğe dikkat çekti.

Meteoroloji uyarıları ve tahminler:

Meteoroloji yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, yağmurun arkasından kar yağışının etkili olabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Son değerlendirmelere göre Bitlis'te hafta boyunca hava durumunun değişkenlik göstermesi bekleniyor. Salı günü bulutlu bir havanın öngörüldüğü kentte, haftanın diğer günlerinde ise güneşli havanın hâkim olacağı tahmin ediliyor.

Mevsimin ilk karının kent merkezine kadar inmesiyle birlikte Bitlis'te kış mevsiminin etkileri daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı; yetkililer, hava koşullarındaki değişikliklere karşı dikkatli olunmasını hatırlattı.

BİTLİS KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BİTLİS KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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