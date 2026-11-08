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İlk kar Erzurum'u beyaza bürüdü, çocuklar parklarda eğlendi

Erzurum'da düşen ilk karla sokaklar ve parklar çocukların oldu; kızak, kardan adam ve kartopu savaşlarıyla hafta sonu neşesi yaşandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlk kar Erzurum'u beyaza bürüdü, çocuklar parklarda eğlendi

şehir ilk karla beyaza büründü:

Erzurum'da önceki geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. İlk karı fırsat bilen aileler ve özellikle çocuklar, hafta sonunu değerlendirip parklara ve sokaklara aktı. Yoğun yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler, şehrin kış mevsimine girişini gözler önüne serdi.

parklar küçüklerin oyun alanına dönüştü:

Minikler, yanlarına aldıkları kızaklarla parklardaki irili ufaklı tepelerden kayarak saatlerce eğlendi. Bazı gruplar bir araya gelerek kardan adam yapmaya çalışırken, diğerleri keyifli kartopu savaşları düzenledi. Dondurucu soğuğa rağmen çocukların enerjisi ve neşesi, parklarda renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikler çevredekilerin de ilgisini çekti; karın getirdiği canlılık ve çocukların sevinci, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Hafta sonu olmasının sağladığı boş zaman, miniklere dışarıda uzun soluklu oyun fırsatı sundu.

Çocuklar sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi: "İlk kar yağdı, çok mutluyuz. Hemen arkadaşlarımızla dışarı çıkıp kardan adam yaptık, kızakla kaydık. Hafta sonu olması bizim için harika bir fırsat oldu. Hiç üşümüyoruz." Çocukların bu coşkusu, kış mevsiminin ilk günlerine sıcak bir başlangıç kattı.

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN İLK KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, HAFTA SONUNU FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR PARKLARA...

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN İLK KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, HAFTA SONUNU FIRSAT BİLEN ÇOCUKLAR PARKLARA AKIN EDEREK KARIN TADINI DOYASIYA ÇIKARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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