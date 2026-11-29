İlk kez doğum günü kutlanan 95 yaşlı amcanın sürpriz buluşması

Malatya'da yaşayan Abuzer Üşek için çocukları, torunları ve yeğenleri sürpriz bir doğum günü hazırladı. 95 yaşına giren Üşek, hayatında ilk kez doğum günü kutlandığını belirterek, etkinlik sırasında duygusal anlar yaşadı ve mutluluğunu dile getirdi.

Aile ve dostların bir araya gelişi:

Kutlamaya katılanlar arasında Üşek'in çocukları, torunları ve yeğenleri vardı; ayrıca 1958 yılında düğününde davul çalan eski dostu Abuzer Aşkınses de etkinlikte yer aldı. Üşek, dostunun katılımının kendisini ayrıca duygulandırdığını söyledi ve kendisini yalnız bırakmayan aile fertlerine teşekkür etti. Organizasyonu düzenleyen yeğeni, Pütürge Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Bucak, amcasına bu özel günü armağan ettiğini belirtti.

Bucak'ın değerlendirmesi ve moral etkisi:

GSB Pütürge İlçe Müdürü Hikmet Bucak, Üşek'in ailelerinin büyüğü ve köyün en yaşlılarından biri olduğunu vurgulayarak, uzun süredir rahatsızlığı bulunan amcasının düzenlenen kutlamayla moral bulduğunu ifade etti. Bucak, "Büyüklerimiz kültürümüzün canlı hafızası" sözleriyle yaşlıların bilgi ve tecrübelerinin gelecek kuşaklara aktarılan önemli değerler olduğunu hatırlattı. Ayrıca Bucak, kutlamaya davet ettiği eski dost sayesinde iki eski arkadaşın yıllar sonra bir araya gelmesine vesile olduklarını kaydetti.

Etkinlik, Üşek'in yaşamındaki dönüm noktalarından birini simgeleyerek aile bağlarının ve kuşaklar arası dayanışmanın önemini yeniden gösterdi. Organizasyonu gerçekleştiren yakınları, bu tür sürprizlerin yaşlı bireylerin moralini yükselttiğini ve toplum hafızasının korunmasına katkı sağladığını belirtti.

MALATYA'DA YAŞAYAN 95 YAŞINDAKİ ABUZER ÜŞEK'E ÇOCUKLARI, TORUNLARI VE YEĞENLERİ TARAFINDAN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DÜZENLENDİ.